De “situación extraordinaria” es la que presentan los humedales cordobeses tras las últimas lluvias

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba, Rafael Martínez Ruedas, ha informado del excelente estado de inundación que presentan actualmente numerosos humedales del sur de la provincia, resultado tanto de las recientes precipitaciones como de las actuaciones de restauración y mejora ambiental desarrolladas en los últimos años.

Según ha destacado, “esta situación supone una notable recuperación hidrológica y ecológica de enclaves de alto valor, muchos de los cuales llevaban varios años con niveles muy bajos o totalmente secos, lo que refuerza su papel como refugio para la biodiversidad, especialmente para aves acuáticas, muchas de ellas en peligro de extinción”.

Así por ejemplo, ha explicado que la precipitación acumulada desde el 1 de octubre de 2025 hasta el día de hoy, en la estación de AEMET de Aguilar de la Frontera llega casi a los 600 l/m², superando con holgura la media anual de los últimos 14 años, situada en 482 l/m². En este sentido, Rafael Martínez, ha señalado que “la situación actual de nuestras lagunas es excepcional y confirma que las políticas de conservación, restauración y gestión activa de los humedales funcionan y son imprescindibles para afrontar episodios de sequía prolongada”, destacando además que “los humedales del sur de Córdoba vuelven hoy a ser auténticos reservorios de biodiversidad gracias tanto a la lluvia como a las intervenciones realizadas por la Junta en los últimos años”.

En Aguilar de la Frontera, la Reserva Natural de la laguna de Zóñar supera los 13 metros de profundidad y avanza en su proceso de llenado, lo que ha permitido la conexión con la laguna del General, donde recientemente se retiraron tarajes. Por su parte, la Fuente de Zóñar presenta un alto caudal y la Fuente de Escobar vuelve a manar tras un largo periodo. La laguna del Rincón, tras cuatro años sin inundarse, alcanza aproximadamente el 90% de su lámina de agua y supera los 2,50 metros de profundidad. La laguna de Santiago también llega al 90% de su superficie inundada, con tres metros de profundidad, tras un proyecto de restauración que recuperó 22.500 metros cúbicos de capacidad. La laguna del Jarambel muestra igualmente lámina de agua con unos 50 centímetros.

En Puente Genil, la laguna de Tíscar se encuentra rebosando por su aliviadero con más de dos metros de profundidad, mientras que las lagunas del Comandante y de Vega se encuentran completamente llenas. La laguna de los Arenales presenta el 100% de su superficie inundada. En Lucena, las lagunas Amarga y Dulce alcanzan niveles muy elevados: la primera llega a los 2,5 metros de profundidad y la segunda supera los 2 metros tras recuperarse 40.600 metros cúbicos mediante retirada de sedimentos. La laguna de los Jarales comienza a acumular agua después de la eliminación de tarajes realizada un año atrás. También permanecen inundadas otras lagunas del Inventario Andaluz de Humedales, como Taraje, Remendado, Curado, Molina Ramírez, Albina, Dulce de Espartosa, Llanos del Acebuchoso y Arco‑Iris.

En Luque, la laguna del Conde o Salobral vuelve a inundarse completamente en sus 69 hectáreas tras varios años con muy poca capacidad de almacenamiento, en el marco del proyecto de restauración que actualmente se ejecuta desde que la Junta adquirió este espacio en 2024. En Santaella, la laguna de Donadío alcanza prácticamente el 100% de su capacidad, con más de tres metros de profundidad.

Por otro lado, en Montilla, la laguna de Jarata está llena y rebosando por su aliviadero, con una profundidad máxima de dos metros, mientras que la laguna de la Plata presenta niveles máximos.

En Baena, numerosas lagunas del Inventario Andaluz de Humedales se encuentran completamente inundadas, entre ellas la Reserva Ecológica de la laguna de La Quinta y Rincón del Muerto, así como Casasola, Butaquillo, La Roa, Consuegra, Cortijo Viejo y Gamonosas.

En la Subbética cordobesa, las lagunas de San Cristóbal y La Nava en Cabra presentan niveles altos de agua, al igual que la Nava, el Navazuelo y las Lagunillas de Priego; en Córdoba capital, la laguna de las Quemadillas alcanza niveles máximos de inundación. También se encuentran inundadas la laguna de La Mohedana (La Guijarrosa) y varias lagunas del término de La Carlota, como Grande de Arrecife, El Hecho, Las Pinedas y la Pantaneta del Escorial.

El delegado territorial ha subrayado que “esta recuperación demuestra que la protección de los humedales no es solo una cuestión ambiental, sino también una garantía de resiliencia para el territorio y las comunidades que dependen de estos ecosistemas”. Asimismo, ha reiterado “el compromiso firme de la Junta de Andalucía con la conservación de unos enclaves que son auténticos tesoros naturales de la provincia de Córdoba”.