Nueva línea de ayudas para la investigación aplicada en espacios naturales de Andalucía

La Junta de Andalucía ha avanzado en la tramitación de una nueva línea de ayudas destinada a impulsar proyectos de investigación aplicada en espacios naturales protegidos de la comunidad autónoma, con el objetivo de reforzar la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía y avanzar en una gestión ambiental cada vez más adaptada al actual contexto climático.

Esta iniciativa se articula a través de una orden de subvenciones dirigida a los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, que podrán desarrollar proyectos científicos con un enfoque práctico y directamente vinculado a la gestión ambiental, orientados a mejorar la planificación y la toma de decisiones en los espacios naturales de Andalucía.

Las ayudas tienen como finalidad apoyar proyectos de investigación aplicada con un marcado carácter operativo y directamente relacionados con la gestión ambiental de los espacios naturales protegidos. Se trata de iniciativas concebidas para dar respuesta a problemas concretos, con un fin específico y práctico, favoreciendo una gestión adaptativa que tenga en cuenta la evolución de los ecosistemas en el contexto del cambio climático. El conocimiento científico generado permitirá mejorar el análisis de impactos, la evaluación de riesgos y el diseño de estrategias de mitigación y adaptación, siempre desde una perspectiva aplicada y útil para la gestión pública.

Esta línea de subvenciones se enmarca en la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía, creada por la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. La normativa establece este instrumento como un espacio de conexión entre el conocimiento científico y la planificación socioeconómica, con el objeto de incorporar a la toma de decisiones el conocimiento generado por los centros de investigación de Andalucía. La Red se concibe como un conjunto interrelacionado de agentes de generación de conocimiento que contribuyen al análisis de los impactos climáticos y a la definición de medidas de gestión y adaptación basadas en evidencias científicas.

La orden de subvenciones está dirigida a los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, entre los que se encuentran universidades andaluzas, organismos públicos de investigación, centros, institutos y fundaciones de investigación e innovación, parques científico-tecnológicos, centros de innovación digital y clústeres de innovación. La participación de estos actores permitirá fortalecer la conexión entre la ciencia y la gestión ambiental, favoreciendo una transferencia de conocimiento útil y directamente aplicable al territorio. La financiación de estas ayudas se realizará con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEDER) correspondiente al marco 2021-2027.

Con esta nueva línea de ayudas, la Junta de Andalucía pretende dar continuidad a observatorios de cambio climático ya consolidados en la comunidad autónoma, así como impulsar nuevas iniciativas en otros espacios naturales andaluces. El objetivo es extender este modelo de generación de conocimiento aplicado a una representación más amplia de ecosistemas, reflejando la diversidad ambiental de Andalucía y reforzando una red científica orientada a mejorar la gestión ambiental en el actual contexto climático.

Los proyectos que se desarrollen al amparo de estas ayudas estarán orientados a mejorar la gestión ambiental de los espacios naturales protegidos, teniendo en cuenta la diversidad y complejidad de los ecosistemas andaluces. Andalucía cuenta con un amplio patrimonio natural que presenta una elevada vulnerabilidad frente a los efectos asociados al cambio climático, debido a sus características geográficas, climáticas y ecológicas. Esta diversidad hace que los impactos no se manifiesten de forma homogénea, sino que afecten de manera distinta a los ecosistemas, especies y hábitats que conforman el territorio, lo que refuerza la necesidad de contar con investigación aplicada que permita orientar la gestión ambiental de forma eficaz.

Los ecosistemas de montaña mediterráneos constituyen uno de los ámbitos más sensibles a estos cambios. Su capacidad para actuar como sensores naturales de las variaciones climáticas los convierte en espacios especialmente relevantes para el desarrollo de proyectos de investigación aplicada orientados a la gestión. El incremento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones y la mayor frecuencia de fenómenos extremos están modificando de forma progresiva el funcionamiento de estos sistemas, tanto en sus componentes terrestres como acuáticos, lo que hace imprescindible disponer de información científica que apoye la toma de decisiones en su conservación y manejo.

También los ecosistemas de la campiña andaluza, las lagunas permanentes y los humedales presentan una especial susceptibilidad frente al déficit hídrico y la creciente variabilidad de las precipitaciones. Estos espacios, fundamentales para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico, requieren un seguimiento continuo y una investigación aplicada que permita mejorar su gestión, evaluar la evolución de sus condiciones ambientales y anticipar posibles escenarios de riesgo vinculados a la disponibilidad de agua.

En el ámbito litoral y marino, la complejidad ecológica y la alta diversidad biológica convierten a estos ecosistemas en enclaves estratégicos para el desarrollo de proyectos aplicados en el marco de la Red de Observatorios de Cambio Climático. La interacción constante entre el medio terrestre y el marino hace que cualquier alteración en los flujos naturales tenga repercusiones en todo el sistema litoral, afectando a hábitats, especies y paisajes de alto valor ambiental. La investigación aplicada en estos espacios resulta clave para comprender los procesos de transformación en curso y para diseñar medidas de gestión que contribuyan a su conservación.

Más información en este enlace: https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/641890.html