CSIF lamenta la pérdida de talento en Córdoba por la falta de oportunidades laborales

CSIF considera que no puede ser un consuelo para la subida del paro y la pérdida de afiliados a la Seguridad Social registradas el mes pasado el hecho de que enero es tradicionalmente un periodo malo para el empleo debido al fin de las contrataciones derivadas de la pasada campaña de Navidad, algo que denota la persistencia de la temporalidad en el mercado laboral cordobés.

El presidente de CSIF Córdoba, Antonio Rafael López, se pregunta “por qué tenemos con conformarnos con que en enero siempre suba el desempleo y haya menos cotizantes, una realidad que habla claro de la debilidad de nuestro mercado laboral al depender excesivamente de sectores marcados por las campañas a la hora de la contratación, lo que conlleva que gran parte de los puestos de trabajo son poco duraderos y con unas condiciones que no son las adecuadas”.

El dirigente sindical apunta que “nuestro tejido productivo debe ser fuerte y, para ello, la industria, las actividades innovadoras y el empleo público deben cobrar más peso en nuestro mercado laboral”. En este sentido, López considera que son muy positivos los anuncios de nuevas inversiones en Córdoba, como es el caso de Indra, “pero es necesario que la oferta pública de la Formación Profesional Ocupacional (FPO) se adecúe lo antes posible a las demandas laborales de estas empresas”

Igualmente, el máximo responsable del sindicato a nivel provincial lamenta que los jóvenes vuelven a ser los grandes perjudicados de la falta de oportunidades laborales en Córdoba, como demuestra el dato de que el paro entre los menores de 25 años se incrementó el mes pasado en un 2 por ciento. López señaló es “es una pena que gran parte del talento que se genera en nuestra tierra tenga que marcharse a otra provincia de España o al extranjero para tener un puesto de trabajo con unas condiciones laborales y salariales dignas”. También las mujeres se anotaron una cifra negativa en este campo, superando, de nuevo, las 50.000 demandantes de un empleo en nuestra provincia.