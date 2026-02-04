Arranca la II Semana de la Mujer en la industria, energía y minería andaluza,

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, pone en marcha la II Semana de la Mujer en la industria, energía y minería andaluza, que se desarrollará del 9 al 13 de febrero, con una programación de actos en las ocho provincias andaluzas que contarán con la participación de más de 100 mujeres.

“Nuestra industria será más fuerte y aportará mayor valor si cuenta con una mayor presencia de mujeres en todos los escalafones. Acortar la brecha que persiste es tarea de toda la sociedad, y entendemos que tiene que partir de un ejercicio compartido de sensibilización y concienciación”. Así lo ha expresado el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en el acto de presentación del programa, acompañado de las delegadas territoriales de su Consejería en Cádiz y Huelva, Inmaculada Olivero y Lucía Núñez, respectivamente.

Se trata del tercer año en el que la Consejería desarrolla actos específicos para “promocionar la presencia de la mujer y hacerlas partícipes de las oportunidades profesionales que presentan sectores como el industrial, la minería, los proyectos de hidrógeno verde, las energías renovables y otros incipientes como el biogás”.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025, en Andalucía hay un total de 88.200 mujeres ocupadas en la industria frente a 271.500 hombres, lo que supone que “una de cada cuatro personas que trabajan en el sector industrial tiene nombre de mujer”. Este indicador, que mide la participación que tienen las mujeres en el conjunto de sectores industriales, ha mejorado desde 2021, cuando se situaba en el 21,8%.

Jorge Paradela ha reseñado el “amplio margen de mejora que tenemos por delante, ya que, según la EPA, el 5,43% de las mujeres ocupadas en Andalucía trabaja en el sector de la industria”. Si bien, también ha querido destacar el papel cada vez más relevante de las mujeres en puestos directivos. En este sentido, ha indicado que, en el año 2024, último dato disponible, el porcentaje de mujeres en puestos directivos en empresas del sector manufacturero y de servicios científicos y técnicos representaba el 33%.

“Se está produciendo avance, aunque a un ritmo inferior al que nos gustaría”, ha precisado el consejero, quien ha añadido que, como Administración autonómica “tenemos la responsabilidad y el compromiso de trabajar de forma coordinada con los agentes económicos y sociales y con el resto de las administraciones para seguir recortando esa distancia”, y así queda reflejado en todos los instrumentos de la política industrial del Gobierno andaluz: desde los planes de cadena de valor CRECE Industria a la Red de Ciudades Industriales, que cuenta ya con 127 municipios adheridos.

La delegada territorial de la Consejería en Cádiz, Inmaculada Olivero, ha detallado que en el acto principal en la provincia tendrá lugar en el Centro de Fabricación Avanzada en Puerto Real, recientemente inaugurado. “Es un centro pionero de innovación en Europa, que ya está en funcionamiento y hemos querido hacer el acto allí porque las mujeres también hablan de innovación y también están innovando en la industria y realizando proyectos para el futuro, que van a ser pioneros”. Además, ha añadido que van a incorporar un catálogo provincial de mujeres gaditanas referentes en diferentes sectores de la industria.

Por su parte, Lucía Núñez, delegada territorial en Huelva, ha destacado que en Huelva se realizará una jornada en colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, tituladas “Huelva, industria con nombre de mujer” en Ayamonte, con mujeres que lanzarán “un mensaje muy claro a las nuevas generaciones, demostrando que el talento femenino ya está en la industria, que viene para quedarse, que viene para trabajar, para aportar, para sumar y que aportan liderazgo, conocimiento en estos sectores, que efectivamente son sectores que dan oportunidades reales. Hay que seguir trabajando, promoviendo vocaciones femeninas en las carreras STEM, en la Formación Profesional dual, donde cada vez vemos que hay más chicas de operadoras de plantas”.

El consejero ha explicado que el lunes 9 arrancará la Semana con la celebración en Sevilla de una jornada que abordará el reto de la mujer en la industria andaluza desde múltiples perspectivas: empresarial, desde la visión de los medios de comunicación, un repaso histórico, el balance de actividad del protocolo de colaboración suscrito con cuatro entidades que trabajan en la promoción del rol de la mujer en los sectores aeroespacial, Ellas Vuelan Alto, y del sector industrial y minero, tales como Women in Mining & Industry, BoostHer y Mujeres Valientes, a lo que se sumarán historias de éxito de mujeres en diferentes empresas.

El martes 10 se celebrará una nueva reunión del Consejo asesor de la mujer en la industria y la minería al que se incorpora este año la energía. El miércoles 11 tendrán lugar varios actos en el marco de una jornada específica dirigida a niñas y jóvenes organizadas por la Agencia Digital de Andalucía (ADA).

El jueves 12 se celebrarán la mayor parte de las jornadas y actos en las diferentes provincias. En Almería intervendrán cinco mujeres en la jornada “Rompiendo barreras”; en Córdoba el acto principal se celebrará en el IES Séneca y tendrá como destinatarios a los alumnos del último ciclo de la ESO; en Granada, la directora de una ITV, empresarias, una ingeniera de caminos y una instaladora de protección contra incendios pondrán en común sus experiencias; en Jaén, el Centro Tecnológico del Plástico ANDALTEC en Martos acogerá las reflexiones de 15 mujeres referentes que participan en el desarrollo industrial de la provincia; en Málaga el formato elegido busca acercar referentes femeninos al entorno educativo para lo que celebrará el acto en el IES Politécnico Jesús Marín. Y en Sevilla, se establecerá un coloquio de tres mujeres del sector industrial, energético y minero en la sede de la empresa Llopis.

El broche de oro a la Semana tendrá lugar el viernes 13 con la presentación del catálogo digital “100 mujeres andaluzas en la industria”. “Mujeres que son industria, que hacen industria y que la hacen crecer aportando valor desde diferentes posiciones desde el ámbito directivo, operaciones, ingeniería, consultoría y también lo público.

“Con la celebración de esta II Semana atendemos el compromiso que este Gobierno mantiene con un mayor protagonismo femenino en estos sectores, y la mejor manera de hacerlo es dando visibilidad a mujeres que puedan inspirar a las más jóvenes y darles a conocer las oportunidades de presente y futuro con las que cuentan en estos sectores”, ha concluido el consejero.

En el acto de presentación del programa de actividades, el consejero ha estado acompañado por la directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez, el delegado territorial de la Consejería en Sevilla, Antonio Ramírez, y las mujeres que forman parte del equipo directivo de Veiasa, entidad adscrita a la Consejería.