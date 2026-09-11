Córdoba se convertirá, del 12 al 15 de noviembre, en la capital mundial del queso

La Diputación de Córdoba ha acogido el acto de prestación del ‘Andalucía-Gusto del Sur Internacional Cheese Festival, “encuentro que del 12 al 15 de noviembre reunirá en la capital a profesionales y amantes del queso de todo el mundo en una exposición universal dirigida a toda la ciudadanía”.

De ese modo lo ha señalado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha sido el encargado de detallar el programa de “un evento que nos convertirá en epicentro internacional de la cultura del queso y del sector lácteo”.

Para Romero, “que hayamos conseguido la celebración de los ‘Óscar del Queso’ también es fruto del trabajo que se viene desarrollando en nuestra provincia por parte de municipios como el de Zuheros. Personas que trabajan para que Córdoba sea un referente en el sector lácteo y, concretamente en el del queso”.

En esta ocasión, ha continuado, “hablamos de cifras y datos récord, y es que vamos a comercializar un producto que da empleo a muchas personas, pero vamos a hablar de innovación, de internacionalización y también, sin duda, de valor añadido y de la apertura de nuevos mercados”.

“En esta edición se han superado los 5.000 quesos inscritos, con más de 44 países representados y presencia de los cinco continentes, eso es la mayor participación en este evento hasta la fecha. A ello se sumará la presencia de numerosos expertos del sector y más de 300 jueces procedentes de 50 países”, ha apostillado Romero.

El también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) ha hecho hincapié en que “es un orgullo que Córdoba sea ese escaparate internacional porque los datos que se manejan nos hablan de una importante proyección internacional, además de desarrollo y de generación de empleo”.

Según Romero, “este encuentro supone una oportunidad para mostrar nuestra gastronomía, cultura y patrimonio, así como la capacidad para organizar grades eventos. Y es que nunca tantos quesos y tantos países se habían dado cita en este evento, por lo que podemos decir que el mundo del queso mira a Córdoba”.

Por su parte, Isabel Albás, concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Córdoba, ha insistido en que “este evento y su llegada a la capital evidencia la importancia de la colaboración público-privada, una fórmula que nos permite hablar de excelencia”.

Albás ha hecho referencia, además, a la capacidad de la capital cordobesa para acoger grandes eventos, “un hecho que se evidencia hoy con la presentación de estos ‘Óscar del Queso’ que se celebrarán del 12 al 15 de noviembre en nuestro Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC)”.

Del mismo modo, Cristina de Toro, directora general de Industria, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Andalucía, ha remarcado que “hoy damos visibilidad a un sector que apuesta por la calidad, ofreciendo herramientas a unas empresas para potenciar su desarrollo y puesta en valor”.

Finalmente, Luisa Villegas, directora del Instituto del Queso en España, ha mencionado que “contamos con tres puntos de interés. Así tendrá lugar el World Cheese Awards 2026, prestigioso concurso internacional, conocido como los ‘Óscar del Queso’”.

Además, ha añadido, “el Andalucía-Gusto del Sur International Cheese Festival contará con un espacio expositivo de dos plantas donde una selecta representación gourmet acogerá a una centena de empresas productoras y expositoras. Este espacio, dirigido tanto al público general como a los profesionales del sector, se convertirá en un escaparate de lácteos gourmet en el que el sector mostrará la esencia, diversidad y excelencia de su trabajo y en el que la ciudadanía podrá adquirir quesos artesanos.

“Asimismo, el Festival contará con el Aula de Experimentación, donde se llevarán a cabo diferentes presentaciones, catas y maridajes de quesos de distintos orígenes y que estará abierta al público en general”, ha señalado Villegas.

La directora del Instituto del Queso en España ha puesto de manifiesto que “el tercer punto de interés, sobre todo para el sector profesional, serán los Foros de Innovación Lactoquesera y el Lactópolis. Además, este encuentro dará lugar a un manifiesto de Córdoba, del que se dará lectura el 14 de noviembre”.

Las entradas, con un coste de 10 euros para el público general, pueden adquirirse a través de https://internationalcheesefestival.com/tickets-2/?lang=en