Córdoba acogerá la primera prueba del XI Circuito Diputación de Córdoba BTT XCO 2026

La decimoprimera edición del Circuito Provincial Diputación de Córdoba BTT XCO ya está aquí. Un año más la modalidad olímpica del ciclismo de montaña a escena, con la cita de Córdoba capital del domingo 18 de enero desde las 9:30h como punto de partida. Tras este ‘XCO Escuela Víctor Fernández’ vendrán los eventos de Montilla, Torrecampo, Rute y Puente Genil, en una competición equilibrada y muy del gusto de los bikers cordobeses y de otras provincias andaluzas que no dudarán en pelear por los títulos de campeones en las distintas categorías en liza.

Este circuito está organizado por la Federación Andaluza de Ciclismo con la colaboración de la Diputación Provincial de Córdoba y en coordinación con los clubes organizadores de las distintas pruebas a celebrar.

Será el C.D. Víctor Fernández Cycling el encargado de organizador el evento, con el entorno natural del Parque Urbano El Patriarca de la capital cordobesa como marco incomparable para comenzar el año. De la mano de este experto biker se han diseñado hasta tres recorridos adaptados a las distintas categorías convocadas: el primero de 0,99km para promesa-principiante; otro de 1,8km y mayor dificultad técnica destinado a alevín-infantil; y finalmente el trazado absoluto de 3,89km en el que se llevarán a cabo dos mangas donde se verán las caras los ciclistas desde cadete hasta máster 60.

Las inscripciones para este evento están disponibles en este formulario web habilitado hasta el jueves 15 de enero a las 15h. El precio es de 5€ federados y 17€ los no federados, si bien en el caso de las categorías de escuelas 2€ federados y 8€ no federados. Las inscripciones el día de la prueba tienen un aumento de precio de 3€, siempre y cuando queden plazas libres. Para poder participar en esta prueba debe adquirir el dorsal «único» del circuito provincial, que podrá adquirir al inscribirse en las pruebas (2€). Política de devolución de inscripciones: consultar en normativa del circuito.

El club organizador premiará con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría convocada para la prueba (todas masculinas y femeninas). Categorías según normativa del circuito. Solo podrán participar los nacidos en 2019 o años anteriores.

La siguiente prueba de este circuito se disputará el 22 de febrero en Montilla bajo el nombre de ‘II Rally BTT Gran Capitán Ciudad de Montilla’, cuyas inscripciones se abrirán próximamente.

Dorsal único

Al inscribirse en la primera prueba, los participantes de todas las categorías deberán abonar, además del importe correspondiente a la inscripción, 2€ más en concepto de la adquisición del dorsal. Igualmente deberán hacerlo aquellos participantes que se inscriban a partir de la segunda prueba y aún no dispongan de su dorsal.

A partir de la segunda prueba, los participantes de las dos últimas mangas a celebrar (categorías de cadete a máster 60, tanto masculino como femenina) que hayan abonado su inscripción a través del formulario web y ya tengan en su poder el dorsal único, podrán presentarse ante el personal encargado de la verificación hasta media hora antes del inicio de su correspondiente manga.

Clasificación por clubes

Además de las clasificaciones individuales por categorías, existe una clasificación por clubes donde, a final de temporada, se premiará a los tres primeros clasificados en este apartado. El proceso de puntuación a este respecto puede ser consultado en la normativa del circuito. Tras cada prueba celebrada se irá actualizando dicha clasificación.