Córdoba acoge el III Campeonato Nacional de Asno de Pura Raza Española

La Diputación de Córdoba, a través de su Centro Agropecuario, vuelve a poner de manifiesto su apuesta por la conservación de las razas de ganado autóctonas organizando junto la Asociación del Asno de Pura Raza Andaluza (ASNOPRA), y con la colaboración de la Universidad de Córdoba y la Junta de Andalucía, el III Campeonato Nacional de Asno de Pura Raza Española, que se desarrollará en el Rectorado del 12 al 15 de marzo.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura en la institución provincial, Andrés Lorite, ha señalado que “el objetivo de este campeonato es fomentar y poner en valor esta raza ganadera en peligro de extinción, además de incidir en su conocimiento tanto por parte del sector como de la población en general. Hoy es una raza amenazada y en el libro genealógico cuenta con menos de 500 ejemplares, por eso tenemos que protegerla y mejorarla.

Lorite ha hecho hincapié en que “el asno tiene mucho que ver con nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra historia y nuestra economía, siendo la base de la cultura agraria a través de los siglos. Hablamos de una raza que tuvo su origen en Córdoba, en las inmediaciones de Lucena, y que tenemos que estar apoyando con este tipo de actividades”.

Finalmente, el diputado provincial ha valorado la colaboración que desde el año 2023 mantiene la Diputación con la Universidad para preservar las razas autóctonas de ganado y ha insistido en la necesidad “de apostar desde la Diputación por este tipo de políticas públicas. Ponemos sobre la mesa las políticas de ayuda a la ganadería, es nuestro compromiso y una obligación el dar a conocer los asnos de la provincia porque han constituido un sector estratégico”.

El decano de la Facultad de Veterinaria, Manuel Hidalgo, ha insistido en la colaboración de esta Facultad con la institución provincial, “a través del programa de prácticas pre profesionales y también mediante sinergias con el Centro Agropecuario Provincial, cuyos técnicos participan como profesores en la Universidad”. Del mismo modo, ha destacado la celebración de las jornadas técnicas el sábado y el programa de visitas escolares, con unos 2.000 niños y niñas participantes.

Finalmente, el presidente de ASNOPRA, Álvaro Jiménez, ha abundado en la idea de proteger al asno de pura raza andaluza “porque perder la raza es perder unos oficios, un léxico y una cultura. Por eso potenciamos este año la presencia de escolares, porque creemos que si ellos no conocen la raza no la podrán defender. Además, es importante la ciencia para garantizarla”.

El programa previsto comprende el Campeonato Morfológico (jueves 12 marzo), una exhibición arriera con asnos de pura raza andaluza (viernes 13 marzo) y las jornadas técnicas (sábado 14 marzo). El Rectorado de la Universidad de Córdoba será el escenario del evento, que se celebrará en horario de 9:00 a 19:00 horas con entrada libre En total estarán en el Campeonato unos 85 ejemplares.

El Asno de Pura Raza Española es una de las razas más emblemáticas de la provincia y en la que el Centro Agropecuario ha intensificado las labores de conservación. Es una de las seis razas asnales españolas que actualmente se incluyen en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España y fue conocida en su día como Raza Cordobesa de Lucena.