Los Campeonatos Regional Andaluz de Ornitología de 2026 y 2027 se celebrarán en Montilla

El Ayuntamiento de Montilla ha firmado un convenio de colaboración con las federaciones andaluzas de ornitología para la celebración en la ciudad del Campeonato Regional Andaluz de Ornitología en sus ediciones de 2026 y 2027, un evento que reunirá a más de 6.000 ejemplares y consolidará a Montilla como epicentro de la afición ornitológica en Andalucía.

El acuerdo ha sido suscrito por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas Salas, por el presidente de la Federación Ornitológica de Andalucía, Antonio Jesús Romero Luque, y por el presidente de la Federación Andaluza de Ornitología, Juan Antonio Checa Higueras.

Gracias a este convenio, el municipio acogerá en el Complejo Envidarte las dos próximas ediciones de un campeonato autonómico de gran relevancia, tanto por el elevado número de participantes como por la afluencia de público. Se prevé que se expongan más de 6.000 ejemplares de distintas especies, lo que supondrá un notable impulso turístico, cultural y económico para Montilla.

El campeonato se desarrollará en dos fines de semana consecutivos: el primero, del 30 de octubre al 1 de noviembre, se dedicará a la recepción de participantes y al enjuiciamiento de ejemplares; el segundo, del 5 al 8 de noviembre, abrirá sus puertas al público general, permitiendo a visitantes y aficionados disfrutar de la exposición y de la ciudad.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que “agradecemos a ambas federaciones su colaboración, que hace posible que Montilla en noviembre pueda albergar un concurso a nivel andaluz, que estoy convencido traspasará las fronteras de nuestra comunidad. Es la primera vez que estas federaciones se unen para realizar un campeonato, lo que supondrá un salto cualitativo y cuantitativo respecto a otros eventos ornitológicos celebrados en Montilla. Además, hemos elegido Montilla por su gran tradición ornitológica y por contar con un espacio municipal como Envidarte, consolidado gracias a los fondos europeos recibidos, que permite acoger grandes eventos y transferir desarrollo económico a nuestra ciudad”.

Por su parte, Valeriano Rosales, concejal de Desarrollo Económico, ha subrayado que “este campeonato constituye un atractivo turístico de primer nivel, con la llegada de criadores, jueces y aficionados de toda Andalucía, dinamizando la economía local y reforzando la proyección de Montilla más allá de la provincia”.

Antonio Jesús Romero, presidente de la Federación Ornitológica de Andalucía, ha añadido que “agradecemos al Ayuntamiento de Montilla y a Valeriano por todas las facilidades para celebrar este campeonato, que será el primer campeonato unificado tras muchos años”.

Mientras, el vicepresidente de la Federación Andaluza de Ornitología, Francisco Palos Franco, ha señalado que “agradecemos a todos los implicados que han hecho posible este acuerdo. También quiero recordar al presidente Juan Antonio Checa, que no ha podido asistir por motivos personales, nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Montilla por su acogida y apoyo para la celebración de este evento en los próximos años”.

El Campeonato Regional Andaluz de Ornitología reunirá a un amplio colectivo de aficionados y especialistas, fomentando la cría responsable, el estudio y la promoción de las aves dentro del marco legal vigente. La elección de Montilla y del Complejo Envidarte refuerza la apuesta municipal por consolidar instalaciones estratégicas para la celebración de eventos de gran formato y proyección regional.