Continúa la sangría de condenas a Monsecor S.L,

Monsecor condenada a indemnizar 3.000 € a una trabajadora.

El Juzgado de lo Social nº 1 de Córdoba condena a MONSECOR S.L. (y ya van tres en poco más de un mes), por vulnerar el derecho de tutela judicial efectiva (garantía de indemnidad) y el derecho a la libertad sindical de una Auxiliar de Ayuda a Domicilio, reconociendo, dicho Juzgado que con ello se han lesionado los derechos fundamentales de la persona, y condena a MONSECOR S.L. a pagar 3.000 € de indemnización a la trabajadora.

Eso pasa y más cosas, cuando no se quiere reconocer la representación de las trabajadoras, no se admite la libertad sindical, no se respetan los derechos de las trabajadoras ni de sus representantes, a las que por cierto, también tenemos múltiples testimonios que se les está difamando.

Y evidentemente todo eso tiene unas consecuencias, que están empezando a llegar.

Monsecor S.L deja deudas a sus trabajadoras de Palma del Río

Monsecor S.L también tuvo la adjudicación de otro servicio de Ayuda a Domicilio en la Provincia de Córdoba, en concreto en Palma del Río.

En este servicio estuvo Monsecor S.L. hasta el mayo del 2019. Pero se le olvido pagarle las vacaciones a las trabajadoras que no las disfrutaron durante esos 5 meses. Fueron algo más de una decena de trabajadoras las que iban a demandar para que se les pagará, pero como tenían que demandar también a la empresa nueva porque era subrogable, la mayoría no continuaron con el proceso.

Pero una trabajadora que en aquel tiempo era Delegada de C.T.A. si siguió para adelante con el proceso y gano la Sentencia en el año 2022, y a últimos de la semana pasada se ha ejecutado y le han pagado 318 € de las vacaciones que Monsecor S.L le dejo a deber.

Asamblea, vocero e insultos

Con respecto a la reacción de la empresa respecto al pago de los desplazamientos, la reacción de la empresa era la esperada:

Convoca a las auxiliares de ayuda a domicilio a las 4 de la tarde del jueves día 14 y el 15 viernes. Convoca una asamblea como la de como la de Luis Rubiales en la RFEF, para que los lectores se hagan la imagen exacta, donde literalmente, sin dar lugar a razones, las delegadas de C.T.A. son linchadas por la empresa, por su vocero y algunas palmeras,

donde se insulta gravemente a las mismas y a la Dirección de este Sindicato.

Bueno vamos a ver dónde termina esas acciones en contra de la libertad sindical que están ejerciendo. Y donde la empresa y su vocero, se dedican a amenazar con un control inusual, para este servicio en ningún pueblo ni lugar, a aquellas trabajadoras que opten por cobrar los desplazamientos.

Lo que aún no se han enterado, es que no es una opción. Y salen con que en lugar de pagar los desplazamientos van a pagar 0,18 céntimos por km. No es así, tienen que pagar igual que en todos los pueblos y ciudades del Estado Español, el tiempo de desplazamiento. No hay otra.

Y lo que nos extraña es que haya trabajadoras que no lo quieran, pues que lo cobren y después se lo devuelvan a la empresa. Es sencillo. Se está llegando a unos niveles increíbles.

Las trabajadoras no sindicadas, tienen 2 representantes en un Comité de Empresa formado por 9, y aportaron unas firmas en contra de la demanda para pagar los desplazamientos y en contra de la representación de C.T.A., pero además de que el Juzgado les dijo que eso era intrascendente. Faltaba más que unas cuantas trabajadoras pudieran disponer de un convenio colectivo estatal.

Lo importante es que nos están llegando trabajadoras afiliadas que nos dicen que a ellas les puso por delante, el vocero puesto por la empresa para usurpar la representación legal de las trabajadoras una recogida de firmas sin cabecera, que era para registrar a las que le tenían que compensar con gasolinas los desplazamientos fuera del casco urbano. Así recogieron las firmas.