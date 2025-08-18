Consumo visitará 172 establecimientos y analizará el etiquetado de 432 alimentos

La Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de Consumo, participa en una nueva campaña de inspección de ámbito nacional, que forma parte del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA 2021-2025), y que contempla el control del etiquetado de, al menos, 432 productos alimenticios, y la toma de 135 muestras para su ensayo en laboratorio.

Las actuaciones buscan comprobar que los productos se adecúan a la normativa aplicable, garantizando el derecho a la información de las personas consumidoras, y, en el trabajo de laboratorio, comprobar la existencia de alteraciones, adulteraciones o fraudes en el área de la alimentación.

Participan en esta campaña varios Servicios Provinciales de Consumo de la Comunidad Autónoma, y el personal inspector prevé visitar alrededor de 172 establecimientos en los que se venden alimentos, como los comercios minoristas, los situados en los mercados de abastos municipales y los establecimientos donde se venden productos alimenticios importados.

Las inspecciones en Andalucía se realizarán sobre productos lácteos (excepto la mantequilla); hielos comestibles y helados; carne picada, preparados de carne y carne separada mecánicamente; otros productos cárnicos; azúcares; jarabes; miel y edulcorantes de mesa.

Esta campaña es de ámbito nacional, y participan otras Comunidades Autónomas. Se complementa con la campaña, ya en ejecución, de inspección general de la información y la calidad de alimentos 2025, que prevé el control del etiquetado de unos 1.200 productos alimenticios envasados y no envasados, con especial atención a la carne, al pescado, a las frutas y hortalizas, al pan, a los alimentos etiquetados como sin gluten, y a los alimentos que se venden en establecimientos de comida lista para llevar.