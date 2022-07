Concurso del Cartel Anunciador Feria Real Castro del Río 2022

El Ayuntamiento de Castro del Río, con motivo de la Feria Real 2022, a celebrar los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre de 2022, convoca concurso para seleccionar el cartel anunciador de la misma, de acuerdo con las siguientes BASES:

1. Podrán tomar parte en el concurso todos aquellos artistas que lo deseen, sea cual fuere su nacionalidad.

2. Cada artista podrá presentar una sola obra, original e inédita, de técnica libre (pintura, fotografía, fotomontaje…) con formato obligatorio en sentido vertical de 50 x 70 centímetros, realizada en técnica libre, no obstante, teniendo en cuenta que la reproducción de la misma se realizará en cuatricromía se excluirán aquellas con tintas metálicas (oro, plata…) así como los colores fosforescentes.

Los trabajos deberán ir montados sobre un soporte rígido y se presentarán convenientemente embalados. No se admitirán obras enmarcadas ni protegidas con cristal.

El autor que resulte ganador del concurso (en el caso de obra digital) estará obligado a suministrar el arte final en formato digital con una calidad mínima de 300 ppp.

3. El cartel deberá incluir obligatoriamente los siguientes textos: “FERIA REAL CASTRO DEL RÍO DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. AYUNTAMIENTO DE CASTRO DE RÍO”, así como incluir la Imagen Corporativa Municipal Ayuntamiento de Castro del Río.

4. Se concederá un único premio de 200 EUROS. A esta cantidad se le aplicará la retención que proceda en concepto de IRPF.

5. Con dicho pago, el Ayuntamiento de Castro del Río adquiere el cartel ganador y el autor premiado otorga al Ayuntamiento de Castro del Río la propiedad en exclusiva de todos los derechos económicos de propiedad intelectual inherentes a la obra premiada, asimismo el Ayuntamiento de Castro del Río podrá proceder libremente a la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, todo esto durante el plazo señalado en el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, pudiendo, además, expresar y aplicar la obra en cualquier medio y soporte en todo el mundo, comprendiendo, todas las modalidades de explotación, sin limitación alguna.

El Ayuntamiento de Castro del Río, explícitamente, se reserva la posibilidad de modificar y sustituir escudos y textos que aparezcan en el original así como incluir cuantos logos se precisen según las distintas circunstancias y formatos.

6. Las obras deberán presentarse sin firmar, siendo identificadas éstas con un lema de libre elección, el cual figurará escrito al dorso del cartel. Junto al cartel deberá entregarse un sobre cerrado, figurando en su exterior el mismo lema que el señalado en el cartel, y en el interior deberá incluir solicitud de participación, fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte y currículum profesional abreviado.

7. Las obras serán entregadas personalmente o remitidas, debidamente embaladas, por orden y cuenta del artista a la siguiente dirección: Área de Cultura del Ayuntamiento de Castro del Río. Plaza de San Fernando. 14840 Castro del Río, Córdoba. Además, se leerá claro y resaltado en el exterior del embalaje la frase “Concurso Cartel Anunciador Feria Real Castro del Río 2022” adjudicándoles un nº de orden a cada uno de los carteles recibidos.

Igualmente se podrán presentar las obras en formato digital a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Castro del Río, en este caso se recomienda adjuntar la obra mediante un enlace a un servicio de alojamiento para garantizar la calidad de la misma.

8. El plazo de admisión de las obras se iniciará con la publicación de la convocatoria en la página web municipal y finalizará el 15 de agosto de 2022. Se tendrá en cuenta a efectos de fecha de envío, la que figure en el registro de entrada o en el matasellos de correos o control de la agencia de transportes, excluyéndose todas aquellas que se recepcionen en el Área de Cultura después del 15 de agosto de 2022.

9. La entidad convocante del concurso cuidará de la integridad de las obras, aunque no responderá de pérdidas, roturas, robos, daños en obras o desperfectos en obras frescas, causas de fuerza mayor o cualquier otro acto o causa ajena a la voluntad del Ayuntamiento de Castro del Río.

10. El Jurado, presidido por el Delegado del Área de Cultura y Festejos estará compuesto por personas de reconocido prestigio y los técnicos municipales de la delegación, que en su momento designará la organización del concurso. La decisión del Jurado será inapelable, pudiendo declarar desierto el premio si considera que las obras presentadas carecen de una categoría artística aceptable. En tal caso, el Ayuntamiento resolverá en consecuencia. El Jurado dará a conocer su fallo en la página web municipal, así como a través de los medios de comunicación, y personalmente al ganador del concurso.

El jurado resolverá según convenga aquellos imprevistos no contemplados en estas bases que pudieran surgir en el transcurso del concurso. El fallo del jurado no creará derecho a favor del premiado propuesto, hasta que el premio sea decretado por Resolución del Alcalde de Castro del Río.

11. Las obras no premiadas deben ser retiradas por los autores, persona autorizada o agencia de transporte, por orden y cuenta del artista, en el mismo lugar de entrega a partir del día 19 de septiembre de 2022 y hasta el 1 de enero de 2022. Transcurrida esa fecha, no se devolverá ninguna obra. La no retirada de la misma conllevará la autorización para la destrucción de dicha obra, procediendo el Ayuntamiento en consecuencia; velando así por la mayor confidencialidad para con los autores.

12. El hecho de participar en el concurso supone la aceptación expresa de las presentes bases y del fallo del jurado.