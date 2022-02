Concentración en el Hospital de Montilla en protesta a la Macro Área Sanitaria Sur de Córdoba y Exigencia del Área de Gestión Sanitaria de la Campiña Cordobesa

El Comité de Empresa del Hospital de Montilla y todos los Sindicatos del Sector Sanitario (SATSE, SMA, CC.OO, UGT, TECNOS Y USAE) realizarán una Concentración en la Puerta Principal del Hospital de Montilla, hoy a las 11,00 horas en protesta a la Macro Área Sanitaria Sur de Córdoba y Exigencia del Área de Gestión Sanitaria de la Campiña Cordobesa

Los profesionales del Hospital de Montilla queremos expresar el sentimiento de crispación, humillación y poco reconocimiento por parte del SAS, que nos ha integrado funcional y asistencialmente en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, y además indicamos “se nos quiere desprestigiar y discriminar dejándonos como único Hospital Comarcal de Andalucía sin protagonismo, sin espacio y sin autonomía».

Es una sensación de abandono y ninguneo la que percibimos los profesionales que observamos como «la Junta de Andalucía discrimina directamente a este centro hospitalario y a la comarca de la campiña al no crear un área sanitaria».

Si la propia Junta de Andalucía y el actual Consejero de Salud Jesús Aguirre dividió el área del Campo de Gibraltar, con una complejidad idéntica a la que ahora se quiere crear en el sur de Córdoba, en dos áreas sanitarias de menor tamaño esgrimiendo razones de eficiencia y eficacia, participación, descentralización y desconcentración en la gestión de los centros sanitarios, para lograr una la necesaria continuidad de los cuidados, un mayor acercamiento de la toma de decisiones y de la atención sanitaria a los ciudadanos. a lo que, sin duda, contribuye el establecimiento de estructuras organizativas de menor tamaño

Si en Jaén se va a crear el Área Sanitaria Oeste para una población de 63.000 habitantes y el hospital de Andújar como referente para esta área sanitaria, esgrimiendo las mismas razones anteriores y afirmando que esto redundará en una mejora de la eficacia en la atención sanitaria y permitirá una mayor especialización de los servicios en la atención a su población usuaria.

SI EN CÁDIZ Y JAÉN ES BUENO PARA LOS CIUDADANOS PORQUE EN CÓRDOBA SE HACE Y SE DICE LO CONTRARIO. NO PODEMOS CONSENTIR ESTE TRATO DISCRIMINATORIO

POR PARTE DEL SR. AGUIRRE.



Y es que la Consejería de salud trata de poner sobre la mesa argumentos y cuestiones técnicas que no se sostienen. Hace unas semanas afirmaban que no se podía constituir el área sanitaria de la campiña al no disponer de UCI el hospital de Montilla, cuestión que enfureció a todos los profesionales de este centro hospitalario (intensivistas, enfermeras, TCAE, celadores) que trabajan en ella y que tuvieron que alzar la voz en privado en los despachos y también en público para desmentir una desinformación maliciosa.

Posteriormente, afirmaron desde cargos del SAS que la verdadera razón de que no pudiese crearse el área de la campiña era que nuestro centro es un hospital de Nivel 4, cuestión que le incapacita para ser cabecera de un área sanitaria. Nuevamente, tenemos que discrepar y desbaratar los estos argumentos falsos, afirmando que se pretende relegar al hospital de Montilla y a los ciudadanos de la campiña a un segundo plano, ya que hemos podido comprobar que El Hospital Valle de los Pedroches, El Hospital de Baza, Hospital de Santa Ana de Motril, Hospital de Riotinto, Hospital de Antequera, Hospital de la Serranía en Ronda, Hospital de la Axarquía, Hospital de la Merced en Osuna y Hospital de Andújar, todos hospitales del SAS de Nivel 4 son o serán hospital cabecera o referente del área sanitaria, menos el centro montillano, lo que de hecho supone una humillante discriminación al hospital que vamos a combatir.

Por lo que podemos concluir que el hospital de Montilla es el único hospital de nivel 4 situado en ámbito rural que no es referente de su área de influencia, lo que supone una clara y evidente discriminación que podría ocasionar fuga de trabajadores al ver limitado su desarrollo profesional redundando en una peor eficacia en la atención sanitaria y una deficiente especialización de los servicios en la atención a su población usuaria.

Exigimos reconocimiento y futuro dentro de un área sanitaria propia, la de la campiña cordobesa, por lo que solicitamos a la consejería que inicie el dialogo pertinente para la creación del área de la campiña cordobesa, como estaba previsto hasta noviembre de 2021, y trace los proyectos funcionales precisos para las futuras ampliaciones del hospital, aseverando que la ampliación de las consultas anunciada no es suficiente, «NO QUEREMOS SER UN GRAN AMBULATORIO SINO UN GRAN HOSPITAL” para lo y será preciso crecer en capacidad hospitalaria, cartera de servicios y especialidades».



Otra información que también esta en estos días circulando es que el hospital de montilla no es un hospital de larga estancia por ello no tiene UCI y lo que tiene es una UCC, pues bien nos acompaña en esta concentración Dña. Carmen Prieto paciente de nuestra NO UCI que voluntariamente ha querido como ciudadana dar su opinión y contar su experiencia en nuestro hospital.

Comité de empresa del Hospital de Montilla