CCOO y UGT se manifiestan para pedir unos presupuestos andaluces justos equitativos y que blinden lo público

Los sindicatos mayoritarios, CCOO de Andalucía y UGT Andalucía, han movilizado hoy a más de 3000 delegadas y delegados procedentes de todos los puntos de Andalucía para trasladar al Gobierno andaluz la reivindicación de que los próximos presupuestos autonómicos se desarrollen en clave expansiva, asegurando que la recuperación económica que ya se está notando en las cuentas de beneficios de las grandes empresas tras la pandemia se traduzca en empleo con derechos, en mejores salarios, en una política fiscal más justa y redistributiva y que permita blindar lo público.

La manifestación, que ha comenzado a las 11:30 horas en la Glorieta del Cid de la capital andaluza, ha finalizado ante la sede del Gobierno autonómico, en el Palacio de San Telmo, donde las y los manifestantes han exigido al Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno que “reconozca a los trabajadores y trabajadoras de nuestra tierra el esfuerzo que han realizado en la pandemia en forma de empleo con derechos y políticas de protección social”.

Al final de la marcha, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, junto al secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu; y la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, y el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Muñoz, han dirigido unas palabras a las personas asistentes.

López Marín ha agradecido a las personas asistentes “su compromiso y el esfuerzo de recorrer muchos kilómetros para escenificar ante este Gobierno que la recuperación esta vez será para la mayoría social, para la gente trabajadora, o no será”.

Además ha señalado que “por mucho que el Gobierno andaluz pretenda proyectar una imagen idílica de su gestión, lo cierto es que de manera silenciosa, está tirando por tierra toda la red de derechos sociales de los andaluces y andaluzas”. En concreto, se ha referido a que “sus políticas han ido carcomiendo los servicios públicos, los derechos y las opciones de progreso para la mayoría social, para la gente corriente de nuestra tierra”.

Y ha sentenciado que “el Gobierno andaluz, de momento, solo hace política para la gran patronal de Andalucía”: “son tres años de recortes, lo sabéis bien porque lo habéis encarado en todos y cada uno de los sectores. También sabéis que, salvo contadas excepciones y siempre arrancadas con la presión y la movilización del sindicalismo de clase, como ocurrió con el complemento de 210 euros para las personas trabajadoras en ERTE, pocas han sido las medidas favorables que el Gobierno andaluz ha tenido para los trabajadores y trabajadoras de esta tierra”.

La secretaria general de CCOO de Andalucía ha exigido que “queremos presupuestos pero no nos vale cualquier presupuesto: queremos que sean con visión de futuro, que acaben con el paro, la precariedad y que fortalezcan la cohesión territorial y social y los servicios públicos”. Además ha reconocido que Andalucía tiene ante sí “una oportunidad histórica de decidir qué quiere ser en las próximas décadas” en relación a la llegada de los fondos europeos: “tienen que venir a transformar los sectores estratégicos, la industria, el campo, la construcción, el turismo, el transporte y a dotar a nuestra tierra de las infraestructuras públicas que necesita”.

Pero ha advertido que “mucho nos tememos, ante la enorme opacidad de este Gobierno de cara amable y políticas clasistas, que esos fondos acaben en la especulación, en manos de grandes empresas sin condicionarlos al retorno social: a generar empleo de calidad, a revitalizar el tejido productivo andaluz, a dar proyección futura e internacional a sectores estratégicos de nuestra tierra…”. Y ha advertido que “Andalucía tiene la posibilidad de, ante las crisis del futuro, no volver a desplomarse como un castillo de naipes, resistir esos envites con empleo y economía fortalecidos, con servicios públicos suficientemente financiados”.

Por su parte, Carlos Aristu, secretario general de CCOO de Sevilla, provincia anfitriona de esta manifestación regional, ha reconocido que “es indispensable blindar los servicios públicos y la protección social porque cuando todo nuestro mundo se desmoronó durante la parte más dura de la pandemia ahí estuvieron los servicios públicos sosteniéndonos. Ahora que la recuperación ha arrancado es el momento de transformar los aplausos en refuerzo de unos servicios públicos que son indispensables para la mayoría social y en derechos para sus trabajadores y trabajadoras”.

Además, han planteado la necesidad de que el Gobierno “suelte ya la mano de la gran patronal de esta tierra, porque parece que es para la única para la que gobierna” y ha exigido que “piense en aquellas familias que no llegan ni a mitad de mes, en aquellas que tienen que elegir entre llenar la nevera o pagar la luz, o en aquellas personas jóvenes que, pese a tener trabajo, no pueden permitirse iniciar un proyecto de vida y acceder a una vivienda”. Según han denunciado “con declaraciones como la que ha hecho el Gobierno andaluz, diciendo que las ayudas a la vivienda para los jóvenes son un «limosnilla», dejan ver a las claras que no gobiernan para la mayoría social. Hay que parar esa política. Porque nos va una recuperación en ello. Porque es nuestro futuro”.