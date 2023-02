Casknolia, elegida mejor tonelería del mundo en los World Whiskies Awards 2023

La montillana firma Casknolia de la empresa Tonelería del Sur ha sido elegida como “Icon of Whisky” 2023 en la categoría “Cooperage: Rest of the World” que distingue los méritos de las tonelerías a nivel mundial.

La empresa montillana ha sido seleccionada por el jurado de los “World Whiskies Awards” que cada año premia a las entidades más relevantes de la industria de los espirituosos. Este galardón reconoce la labor de investigación, innovación y economía circular llevada a cabo por Casknolia. Rafa Cabello, CEO y Maestro Tonelero, recogerá el premio en una gala que será celebrada en Londres el próximo 30 de marzo donde se reunirán las empresas y proyectos más importantes del mundo del whisky.

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, M.ª Dolores Gálvez, ha querido felicitar a esta empresa por este premio, que se une a otros muchos conseguidos por esta firma, “entre ellos el Premio a la Artesanía de Andalucía en la categoría de Innovación e Investigación”. La responsable territorial ha puesto de manifiesto el gran trabajo de estos artesanos de la tonelería y su apuesta decidida para unir tradición, innovación e investigación para transformar sus productos y diversificar su producción y mercados y no dejando atrás su enseña artesanal”.

Gálvez ha destacado “que Tonelería del Sur ha sabido seguir manteniendo su esencia y saber artesanal en la confección de barriles que acogen los mejores caldos no solo de Andalucía, sino de otros muchos lugares del mundo, combinándolo con la recuperación y puesta en valor de toneles en desuso con años de historia y solera en sus maderas para destinarlos a darle matiz y sabor a otras bebidas como el whisky”.

Este galardón refuerza la labor innovadora de la empresa liderada por Rafa Cabello, un maestro artesano que ha sabido revolucionar el sector de la tonelería a nivel mundial reformulando el concepto de barril sin renunciar a la esencia de la fabricación artesanal. Casknolia se ha posicionado como una marca de barricas de máxima calidad con presencia en las destilerías de 34 países.

La empresa, radicada en el corazón de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, apuesta por la trazabilidad del producto desde la obtención de la madera en bosques sostenibles de América y Europa hasta el envinado en las principales bodegas de Andalucía. La versatilidad es otro de los emblemas de la marca, que ofrece barricas elaboradas con madera de diferentes procedencias que pueden ser envinadas con más de 20 tipos de vinos diferentes. En una industria donde se considera que la barrica aporta hasta un 80% del sabor final del destilado, la capacidad de adaptación a las necesidades del destilador –al que se le ofrece la posibilidad de elegir el origen de la madera, el grado de quemado y su tiempo de maduración— ha contribuido a que los barriles Casknolia sean considerados “Barriles de autor”, ya que cada destilería puede elegir su propia receta.

“Nosotros no vendemos barriles, vendemos sabores” es, más que frase, el mantra con el que Rafa Cabello se dirige a las nuevas generaciones de destiladores, quienes apuestan por la elaboración de nuevos espirituosos basándose en la diferenciación que ofrecen las “barricas de autor”. La firma Casknolia es pionera en la maduración de barricas con vinos ecológicos. Los proyectos de economía circular son fundamentales para la empresa y se basan en el reaprovechamiento de la madera, como demuestran las Casknolia Barrel Chips, virutas de madera que se extraen de los barriles viejos cuando son restaurados por los toneleros y se utilizan para el ahumado en alta cocina.

Este galardón como Mejor Tonelería del Mundo 2023 se suma al Premio a la Innovación e Investigación en Artesanía 2021, concedido por la Junta de Andalucía; el premio a Mejor Empresa Sostenible 2022, concedido por la Cámara de Comercio de Córdoba y el Banco Santander, y el reconocimiento a la Actitud Empresarial de 2019 que Rafa Cabello recibió de UNIEMA.