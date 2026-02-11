Campaña solidaria de Cáritas para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones en Córdoba

La provincia de Córdoba vive momentos difíciles tras las intensas lluvias registradas en los últimos días, que han provocado el desbordamiento de varios ríos y la evacuación de más de 1.500 personas.

La llegada de la borrasca Marta, tras el paso de Leonardo, ha mantenido los cauces de ríos y arroyos de toda la provincia de Córdoba en niveles peligrosos. En Córdoba capital, el caudal del río Guadalquivir ha provocado desalojos en zonas como Villarrubia, Guadalvalle, Manjaneque, Alcolea y de municipios como Villafranca y Almodovar del Río, entre otros, afectando a más de 800 viviendas.

“Cáritas Diocesana de Córdoba, y el equipo de territorios han estado pendientes de estas situaciones de emergencia desde que comenzaron las lluvias a finales de enero y en contacto con las Cáritas Parroquiales para atender necesidades inmediatas”, aunque tal y como ha asegurado su director, Darío Reina “somos conscientes que cuando cesen las lluvias, empieza el verdadero trabajo: garantizar que las familias puedan reconstruir sus hogares y recuperar condiciones mínimas de vida”.

Ante esta situación y a la espera de la evaluación de los daños, “Cáritas Diocesana de Córdoba ha activado una campaña solidaria con el objetivo de atender necesidades básicas, apoyar la reparación de viviendas, reforzar el reparto enseres del hogar y acompañar a las familias que han perdido su medio de vida” ha puntualizado Reina.

Cuando la situación meteorológica comienza a estabilizarse muchas familias están regresando a viviendas dañadas, otras continúan desalojadas, como las infraviviendas de los asentamientos de Córdoba que han sufrido graves desperfectos.

A estos daños se suma el fuerte impacto en el sector agrícola. Se han perdido muchos cultivos y cosechas, y esto tiene un efecto directo sobre la economía de las explotaciones, pero también sobre los trabajadores temporeros que confiaban en estos jornales para salir adelante, iniciándose ahora una fase de recuperación que puede prolongarse durante meses. En este sentido, el director de Cáritas Diocesana de Córdoba ha resaltado “que estaremos para acompañar a todos los afectados en la medida de nuestras posibilidades, para que puedan volver a la normalidad lo antes posible”.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar sus donaciones en:

IBAN: ES93 0237 4456 4091 5589 2794

Bizum: 33581

Web: caritascordoba.es/donación

Concepto: EMERGENCIA DAMNIFICADOS TEMPORAL

Por último, Darío Reina ha manifestado que “Cáritas agradece la solidaridad de la ciudadanía y recuerda que, mientras haya una sola persona afectada, la emergencia continúa”.