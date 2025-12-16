Montilla Abierta

Buenos resultados del CD Tenis de mesa La Rambla

PorAntonio Galán

Dic 16, 2025 #Club Deportivo Tenis de Mesa La Rambla

Victorias y derrota se dieron la mano la pasada jornada deportiva del CD Tenis de mesa La Rambla

Superdivisión Andaluza

En Superdivisión Andaluza el equipo de Aceitunas el Cortijillo TM consigue la victoria por 4-2 ante el equipo de Tecnigen Linares A.

Dice el refrán «el que bien empieza bien acaba», y así fue! Empezamos con un 2-0 a favor y terminamos llevándonos la victoria. Lástima que nuestro jugador se cantera Andrés Jiménez no pudo puntuar.

Los puntos lo consiguieron Francisco Alcaide(2) y Víctor Lizana(2).

División de Honor Andaluza

En División de Honor Andaluza el equipo de F. Urbano Cocinas y Baños TM liderado por Gorka Gándara no pudo conseguir la victoria y perdieron 2-4 ante el combinado Safa Andújar A.

Solo pudo puntuar nuestro jugador de cantera Rafael Nadales con 2 puntos.

RESULTADO SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL

La mañana del domingo el Natural Systems TM no pudo conseguir la victoria y perdió por la mínima, 3-4 ante el combinado de Vélez Málaga, Farmacia el Romeral-Embasur.

El encuentro comenzó con un 2-0 a favor de los rambleños, pero los malagueños en la segunda parte del encuentro consiguieron darle la vuelta. A pesar de todo los nuestros no tuvieron un buen encuentro.
Los puntos fueron conseguidos por Manuel Alcaide(1), Jose Luis Oña(1) y Juan Pérez(1).

