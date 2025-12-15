Andalucía está liderando el crecimiento industrial

Andalucía es la comunidad autónoma donde más está creciendo la producción industrial. Llevamos 12 meses consecutivos creciendo y 6 meses tirando del carro de la actividad industrial en España. Con Juanma Moreno, Andalucía lidera el crecimiento industrial.

Así lo ha asegurado el diputado autonómico del PP de Córdoba y miembro de la comisión de Industria, Energía y Minas del Parlamento andaluz, José Carlos García, quien ha visitado una empresa del sector industrial metalúrgico junto al alcalde de este municipio Jorge Jiménez.

“Las políticas implementadas por el Gobierno de Juanma Moreno están haciendo posible lo que hace años parecía un sueño inalcanzable, que Andalucía lidere el crecimiento industrial en nuestro país. Lejos quedó la época oscura del PSOE donde Andalucía estaba a la cola de todo, ahora somos punta de lanza y estamos a la vanguardia”, ha dicho el diputado.

Desde noviembre de 2024, Andalucía lleva 12 meses consecutivos aumentando su producción industrial. Además, ha liderado el ranking de crecimientos de la actividad industrial en octubre, agosto, junio y mayo.

Según el INE, en un año la producción industrial ha crecido un 16,6% en Andalucía, 15 puntos por encima de la media nacional (que creció un 1,5%) y muy por encima de Cataluña, País Vasco y Madrid. Además, esto supone que la industria está generando riqueza, de manera que el valor añadido bruto de la industria en Andalucía rozó en 2024 los 21.000 millones de euros, 3.578 millones más que en 2018.

“Gracias al Gobierno de Juanma Moreno, Andalucía tiene hoy una política industrial definida que está funcionando”, ha asegurado García y añade, “estamos impulsando las industrias estratégicas andaluzas para conseguir una política industrial más efectiva, cercana a las empresas y ajustada a sus necesidades”.

Según el diputado popular, esto se consigue a través de planes industriales diseñados bajo la colaboración público-privada que permiten aprovechar el potencial de cada sector y generar nuevas oportunidades de futuro para las comarcas. “Estamos consolidando un tejido industrial dinámico, robusto y competitivo, que genera empleo estable y de calidad, impulsando sectores estratégicos y una industria útil y cercana para crear nuevas oportunidades de industrialización en cada provincia. Y todo ello de la mano de las principales entidades vinculadas a la industria andaluza y con el consenso de empresarios y sindicatos.

García ha mencionado los 19 planes industriales que ha diseñado la Junta para aprovechar el potencial de todos los sectores y generar oportunidades de futuro en sectores como la madera y el mueble; la energía, el frío y la climatización; y la joyería, entre otros de la provincia de Córdoba.

En este sentido, el diputado ha celebrado que la provincia de Córdoba destaca por un fuerte dinamismo industrial y empresarial. “Córdoba vive un momento decisivo para su desarrollo industrial, con grandes proyectos y una industria pujante que sitúan a nuestra provincia como una de las más emprendedoras de Andalucía, que está absorbiendo el 25% de todas las solicitudes de incentivos gestionados por Andalucía Trade, muy por encima de su peso en el PIB andaluz”.

Así, 82 empresas cordobesas han recibido ya 20 millones de euros en incentivos, que han movilizado 38 millones de inversión. En Andalucía ya se han aprobado 320 expedientes con 70 millones de ayudas y 140 millones de inversión activada. “En la provincia de Córdoba la industria está preparada para avanzar en tamaño, innovación e internacionalización”.

A esto se suma la apuesta del Gobierno andaluz por mejorar los espacios productivos y polígonos industriales para atraer más actividad industrial. En esta línea, ha comentado José Carlos García, la Junta ha aumentado hasta los 80 millones de euros las ayudas para mejorar estos espacios.

“El objetivo es adaptar los polígonos para la industria del futuro modernizándolos e impulsando su transición energética y digital. Queremos contar con polígonos industriales mejorados, adaptados a la industria del presente y del futuro, que generen más oportunidades y puestos de trabajo”, ha afirmado el diputado.



En definitiva, hoy Andalucía y Córdoba están inmersas en una auténtica transformación industrial y eso es posible gracias a un Gobierno que cree, que impulsa y que invierte en la industria como motor de crecimiento para nuestra tierra. “Seguimos trabajando para buscar oportunidades de futuro y mejorar la vida de los cordobeses”, ha concluido.