ASAJA Córdoba aplaude que la Junta reclame investigar las importaciones de aceite de Túnez y exige transparencia ante la distorsión de los precios

La organización agraria lleva tiempo reclamando que se esclarezca la entrada de aceite tunecino y ya pidió a la AICA explicaciones y una revisión de los datos de la campaña ante una evolución de los precios que no responde a la realidad del mercado

ASAJA Córdoba valora positivamente la petición de la Junta de Andalucía al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para investigar el impacto que puede estar teniendo sobre el mercado español la entrada de aceite de oliva procedente de Túnez.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, considera muy necesario este paso y recuerda que la organización agraria lleva tiempo reclamando que se aclare “qué está ocurriendo con las importaciones de aceite tunecino, tanto en relación con los volúmenes que están entrando como con las condiciones en las que se producen estas operaciones y su posible influencia sobre el mercado nacional”.

Para Adell, resulta imprescindible conocer con total transparencia la procedencia, cantidades, condiciones y destino de estas importaciones, así como “determinar si están teniendo alguna incidencia en la formación de los precios que reciben los olivareros”.

La organización considera que la evolución actual de las cotizaciones presenta una distorsión que debe ser analizada, ya que los precios en origen no están respondiendo a la realidad económica del sector ni a la situación de disponibilidades y mercado.

ASAJA CÓRDOBA YA RECLAMÓ EXPLICACIONES A LA AICA

En este sentido, Adell recuerda que ya solicitó el pasado mes de junio a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que aclarara el error detectado en los datos correspondientes al mes de mayo y que revisara de forma exhaustiva la información aportada durante los meses anteriores de la campaña.

La organización advirtió entonces de la enorme importancia que tienen la transparencia y la fiabilidad de los datos oficiales, puesto que “cualquier desviación puede generar expectativas equivocadas en el mercado y provocar consecuencias directas sobre las cotizaciones percibidas por los productores”.

ASAJA Córdoba ya puso de manifiesto además que las disponibilidades eran ajustadas y que las existencias se encontraban por debajo de la media de las tres campañas anteriores, una circunstancia que debería reflejarse con mayor claridad en el comportamiento del mercado y en la formación de los precios.

Por ello, ASAJA Córdoba insiste ahora en la necesidad de llegar al fondo de las causas que están provocando esta situación, aclarando tanto la incidencia que puedan estar teniendo las importaciones procedentes de Túnez como cualquier otro factor que pueda estar alterando la formación normal de los precios.

Finalmente, ASAJA Córdoba aplaude la petición de la Junta de Andalucía y reclama al Ministerio que actúe con rapidez y máxima transparencia, porque “los olivareros necesitan conocer qué está sucediendo realmente en el mercado y contar con unos precios que respondan a la realidad económica del sector y permitan garantizar la rentabilidad de sus explotaciones”.