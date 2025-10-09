Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Montilla

Aromas vuelve a sufrir otro robo

PorAntonio Galán

Oct 9, 2025

Un grupo de ladrones roban en Aromas en previsión de las fiestas que se avecinan

A las puertas del Black Friday y la Navidad los amigos de lo ajeno empiezan a a hacer robos aquí y allí para satisfacer la demanda a los usuarios que sin escrúpulos compran productos robados

A eso de las 3 de la mañana los ladrones bajaron de varios vehículos y con una maza reventaron el cristal de seguridad. De los seis delincuentes, cinco entraron a toda prisa cargados con bolsas de rafia, para llevarse un importante botín en productos de primeras marcas.

AUGC traslada al alcalde de Montilla la situación de la Guardia Civil en el municipio

Como ya venimos denunciando desde hace años, los delincuentes saben de la precariedad de medios humanos con la que cuentan nuestras fuerzas de seguridad, merced a unos dirigentes más preocupados en perpetuarse en sus cargos con panem et circenses, que en los problemas reales del ciudadano.

Por Antonio Galán

Un comentario en «Aromas vuelve a sufrir otro robo»

  1. Si es que la Marlasca es lo que quiere robos, peleas, violaciones ect, luego tiene a sus Alcalde que no le protestan por la seguridad de su pueblo y solicita apoyo de fuerzas del orden ni refuerza la plantilla de locales.
    Dicen que en los años de mi juventud teníamos una dictadura, lo que teníamos un respeto, orden y una educación que hoy no la hay.porque tenemos un gobierno permisivo.
    Para colmo la Ministra odia a la GC.

