Aromas vuelve a sufrir otro robo

Un grupo de ladrones roban en Aromas en previsión de las fiestas que se avecinan

A las puertas del Black Friday y la Navidad los amigos de lo ajeno empiezan a a hacer robos aquí y allí para satisfacer la demanda a los usuarios que sin escrúpulos compran productos robados

A eso de las 3 de la mañana los ladrones bajaron de varios vehículos y con una maza reventaron el cristal de seguridad. De los seis delincuentes, cinco entraron a toda prisa cargados con bolsas de rafia, para llevarse un importante botín en productos de primeras marcas.

Como ya venimos denunciando desde hace años, los delincuentes saben de la precariedad de medios humanos con la que cuentan nuestras fuerzas de seguridad, merced a unos dirigentes más preocupados en perpetuarse en sus cargos con panem et circenses, que en los problemas reales del ciudadano.