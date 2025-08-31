Ángel Ximénez Puente Genil levantó su décimo título andaluz tras imponerse a BM Proin por 24-22

El Pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil acogió anoche la lucha por la XXX Copa de Andalucía de Balonmano masculina con dos equipos que se dejaron todo en la pista para lograr el ansiado objetivo de convertirse en campeones de Andalucía. Los anfitriones, Ángel Ximénez Puente Genil, salieron vencedores de la batalla, levantando el que ya es su décimo entorchado andaluz.

Lo hicieron ante BM Proin por 24-22, tras un partido con un frenético final en el que todo pudo pasar y del que fueron testigos las cámaras de Canal Sur, la televisión pública de Andalucía. El encuentro, que en primer momento parecía bien encarrillado por los pontaneses con un 13-7 al descanso, dio un giro de guión en la segunda mitad. Los hispalenses pusieron en marcha una remontada que, aunque no llegó a culminarse, se quedó a tan solo un gol de poner tablas en el electrónico cuando solo restaban cuatro minutos para el cierre (23-22). Sin embargo, el marcador no sufriría grandes cambios a pesar de la tensión vivida sobre el 40×20, siendo un gol de Pablo Simonet el que puso el 24-22 final que daría el triunfo a los locales.

El portero de Ángel Ximénez Élcio Carvalho fue elegido MVP del partido por su excelente actuación bajo palos. El caboverdiano fue uno de los nombres propios del conjunto pontanés, que hoy agrandó su palmarés sumando su décimo trofeo a su historia.

Acta del partido: RFEBM – Real Federación Española de Balonmano

Desde la Federación Andaluza de Balonmano queremos dar las gracias al Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil y a la Diputación de Córdoba por su apoyo en la organización de esta Final de la XXX Copa de Andalucía de Balonmano. Gracias a su predisposición por acoger este gran evento para el balonmano andaluz, una auténtica fiesta que hemos podido disfrutar con un lleno absoluto en Puente Genil.

La Federación ha querido felicitar tanto a su colegiado Alberto García Rodríguez en el que fue su último partido como árbitro profesional, como a los campeones y subcampeones, que nos han deleitado con un magnífico espectáculo de alto nivel.