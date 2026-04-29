Presentación del 11ª edición del Campus de Voleibol Ciudad de Córdoba ‘Rafa Pascual’

El Campus de Voleibol Ciudad de Córdoba ‘Rafa Pascual’ celebra del 28 de junio al 3 de julio su decimoprimera edición con la organización del Club Academia Voleibol Córdoba y la colaboración de la Diputación de Córdoba. Un programa de carácter internacional centrado en el perfeccionamiento y alta tecnificación de este deporte destinado a niños y niñas de entre 9 y 19 años, que tendrá como escenarios los pabellones de Valdeolleros, El Naranjo, Fidiana y Vistalegre.

El delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, ha resaltado “el prestigio que este Campus ha ido adquiriendo a lo largo de los años, que en la edición anterior contó con más de 200 participantes”. Un evento que ha alcanzado una gran reputación a nivel nacional por su metodología de trabajo y por un equipo técnico de primer nivel, entre los que hay seleccionadores nacionales e internacionales, jugadores de la Selección Española y entrenadores de Superliga (de primera división).

El diputado ha agradecido a Rafa Pascual su continuada presencia en este Campus y se ha referido a él como “un referente del voleibol en nuestra ciudad por su trayectoria profesional en el ámbito internacional que lo han convertido en un verdadero exponente histórico del deporte cordobés”.

Para finalizar, el delegado de Deportes ha subrayado que “esta iniciativa supone un impulso anual al voleibol de Córdoba, además del fomento de los valores que van ligados al deporte como el esfuerzo, la superación y el compañerismo”, por lo que ha se ha mostrado confiado en que esta iniciativa siga teniendo presencia en el calendario deportivo provincial en próximas ediciones.

Por su parte, la concejala de Deportes en el ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha puesto el acento en la colaboración entre la institución provincial y el consistorio de la capital para que este evento “sea un éxito, como demuestran los buenos resultados de participación que registra cada año”, además de destacar las actividades lúdicas paralelas que incluye la programación.

En el ámbito técnico, el director deportivo del Club y del Campus, Rafa Vargas, ha incidido en “el reconocimiento que tenemos a nivel nacional y a eso hay que añadir que estamos recibiendo peticiones por parte de personas de Estados Unidos y varios países iberoamericanos para participar en el Campus”. En este sentido, ha insistido en que “gran parte de este éxito se debe al importante elenco de entrenadores que participan en el mismo y de jugadores de renombre que nos visitan cada año, entre los que se encuentran seleccionadores nacionales, como el de Puerto Rico, o jugadores de las selecciones españolas de voleibol tanto masculina como femenina”.

Junto a esto, el presidente de la Academia Voleibol Córdoba, Jaime Tendero, ha puesto el acento en el apoyo institucional al Campus, lo que “ha permitido contar con profesionales de primer nivel en el ámbito internacional de este deporte, que lo ha posicionado como uno de los encuentros más importantes a nivel nacional”. En este sentido ha adelantado que las 30 plazas en régimen de residencia completa ya estás cubiertas y que son muchas las peticiones para participar en las actividades deportivas sin incluir el alojamiento.

Tendero ha subrayado que “este Campus cuenta con 35 técnicos, con una programación que se desarrolla en cuatro pabellones, pero el éxito que estamos teniendo nos lleva a plantear la posibilidad de ampliar o bien el número de plazas o bien su duración para establecer turnos y así atender la alta demanda que registra”.

Para finalizar, el exjugador de voleibol, Rafa Pascual, ha mostrado su satisfacción por volver a participar en el Campus un año más, “once años ya de esta experiencia que se mantiene gracias al esfuerzo técnico para contar con una nómina de profesionales de primer nivel”.