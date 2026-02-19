Córdoba acoge este fin de semana el VI Congreso PROCIDEP 2026, el gran foro andaluz para profesionales de las Ciencias del Deporte

El Campus de Córdoba de la Universidad Loyola acogerá los días 20 y 21 de febrero el VI Congreso Andaluz de Profesionales de las Ciencias del Deporte (PROCIDEP 2026), organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía, Ceuta y Melilla (COLEF Andalucía).

Esta sexta edición que se llevará a cabo en la Universidad Loyola (Campus de Córdoba), C/ Escritor Castilla Aguayo, 4 (Poniente Sur), toma el relevo de la celebrada en 2025 en Jerez de la Frontera (Cádiz), consolidando a PROCIDEP como el principal foro autonómico de actualización y debate profesional en torno a las Ciencias del Deporte.

La actual edición girará en torno al eje «El papel del educador físico-deportivo en la sociedad», con el objetivo de poner en valor la aportación de la profesión en ámbitos como la salud, la educación, la gestión deportiva y la transformación social a través del ejercicio físico y el deporte.

El congreso cuenta ya con más de 100 profesionales y estudiantes inscritos procedentes de toda Andalucía, y están previstas la asistencia y participación de autoridades y representantes institucionales del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, así como representantes de las universidades andaluzas, reforzando el carácter transversal del evento y su conexión con los retos actuales de la ciudadanía.

Programa en dos jornadas: ciencia, experiencias profesionales y networking

El congreso se estructura en dos jornadas. El viernes 20 de febrero incluirá el acto inaugural, la conferencia a cargo de la investigadora de la Universidad de Granada Cristina Cadenas titulada Coalición Española por una Infancia en Forma, aspectos clave del proyecto premiado con el Premio “Por una Infancia en Movimiento”, una mesa redonda centrada en infancia, salud y sociedad, además de la Junta General Ordinaria de COLEF Andalucía, Ceuta y Melilla, y actividades sociales para favorecer el encuentro profesional.

Por su parte, el sábado 21 de febrero se celebrará la conferencia central El Educador Físico Deportivo como agente clave para una sociedad activa, a cargo del Concejal Delegado de área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería y profesor de la UAL, Antonio Jesús Casimiro Andújar, y se desarrollarán ponencias por áreas (entrenamiento, gestión y docencia), un espacio de networking y una mesa redonda de cierre.

El COLEF Andalucía, Ceuta y Melilla

El Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía, en adelante COLEF Andalucía, tiene como fines:

Alcanzar la adecuada satisfacción de los intereses generales en relación con el ejercicio de la profesión respectiva.

La ordenación de ejercicio de la profesión, dentro del marco legal respectivo y en el ámbito de sus competencias.

La representación institucional de la profesión en general y de modo exclusivo cuando esté la profesión sujeta a colegiación obligatoria de conformidad con lo establecido en el apartado b) del artículo 17 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre.

Defensa de los intereses generales de la profesión, así como de los intereses profesionales de los colegiados.

Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados como mejor protección de los intereses de los consumidores y usuarios.

Controlar que la actividad de sus colegiados se someta a las normas deontológicas de la profesión.

El cumplimiento de la función social de promoción, enseñanza y desarrollo de la educación y cultura física en su más amplia concepción.