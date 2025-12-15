El Ayuntamiento de Montilla presenta los Torneos Deportivos de Navidad

Las competiciones, organizadas por el Servicio Municipal de Deportes, se desarrollarán durante las fiestas navideñas y se enmarcan también en los actos de inauguración del nuevo pavimento del Pabellón Municipal de Deportes.

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado esta mañana, en el Pabellón Municipal de Deportes, la programación de los Torneos Deportivos de Navidad, una iniciativa impulsada por el Servicio Municipal de Deportes que, por tercer año consecutivo, ofrece a la ciudadanía una completa agenda de competiciones durante estas fechas festivas.

En esta edición, la programación incluye torneos de Fútbol Sala, Voley 3×3, Baloncesto, Bádminton, Tenis Pista y Pádel, a los que se suma como novedad un campeonato de petanca, ampliando así el abanico de disciplinas deportivas disponibles y atendiendo a la demanda de distintos colectivos y franjas de edad.

Los torneos se celebrarán a lo largo de las próximas semanas navideñas, con inicio progresivo desde esta misma semana y con el grueso de las competiciones concentrado a partir de la próxima, utilizando como escenario principal el Pabellón Municipal de Deportes, recientemente renovado, y otras instalaciones municipales como el Centro Municipal de Raqueta del Llano de Jarata para las pruebas de tenis y pádel. Estas actividades forman parte, además, del programa de actos organizado con motivo de la inauguración del nuevo pavimento del pabellón.

Por su parte, el delegado de Deportes, Miguel Sánchez, ha subrayado durante la presentación que “la Navidad también es deporte y también es salud”, destacando que desde el Servicio Municipal de Deportes “seguimos apostando por una programación variada que fomente hábitos de vida saludables y ofrezca alternativas de ocio activo durante unas fechas en las que tradicionalmente se reduce la práctica deportiva”.

En cuanto al calendario, la III Copa Navidad de Fútbol Sala Masculino se celebrará del 20 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026 en el Pabellón Municipal de Deportes. Está dirigida a participantes nacidos en 2011 y años anteriores, con sistema de competición por eliminatorias, y una cuota de inscripción de 5 euros por equipo.

La III Copa Navidad de Baloncesto Masculino tendrá lugar del 22 al 30 de diciembre de 2025, también en el Pabellón Municipal de Deportes. Podrán participar jugadores nacidos en 2011 y anteriores, con un sistema de competición por eliminatorias y una cuota de inscripción de 5 euros por equipo.

Por su parte, el III Trofeo Navidad Vóley 3×3 se disputará los días 30 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026. Esta competición está dirigida a personas nacidas en 2012 y anteriores, se desarrollará mediante eliminatorias y cuenta con una cuota de inscripción de 5 euros por equipo, con plazo abierto hasta el martes 23 de diciembre.

En cuanto a los deportes de raqueta, el Torneo de Tenis y Pádel Navidad 2025 se desarrollará en el Centro Municipal de Raqueta del Llano de Jarata los días 22, 23 y 26 de diciembre de 2025. Las categorías establecidas son Pádel Absoluto (mayores de 14 años), Tenis Menores (hasta 14 años) y Tenis Mayores (14 años en adelante). Las cuotas de inscripción oscilan entre 2 y 6 euros, dependiendo de la modalidad. Como novedad, el programa incorpora un campeonato de petanca, ampliando así la oferta deportiva y atendiendo la demanda de nuevos colectivos.

Toda la información detallada sobre fechas, categorías, sistemas de competición e inscripciones se encuentra disponible en la cartelería oficial de cada torneo, en la web municipal www.montilla.es/deportes y a través de los códigos QR incluidos en los carteles, desde donde se puede acceder a las hojas de inscripción y a la normativa específica de cada modalidad deportiva.