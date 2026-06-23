Ana Sánchez Herrador pregonará una Feria de El Santo que ya luce cartel anunciador

El Ayuntamiento de Montilla ha dado a conocer este martes el cartel anunciador y el nombramiento de la pregonera de la Feria de El Santo 2026, dos de los principales hitos que marcan el inicio de la cuenta atrás para unas fiestas que se celebrarán del 8 al 14 de julio. El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha sido el encargado de presentar ambas novedades acompañado por el autor del cartel, Francisco Solano Bellido Luque, y la diseñadora montillana Ana Sánchez Herrador, conocida profesionalmente como Ana Ponf.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que el cartel «representa prácticamente todo lo que nos identifica a Montilla en nuestra feria», al reunir algunos de los elementos más representativos de estas fiestas como los tradicionales arcos, la figura de la gitana, el vino o la presencia de San Francisco Solano, patrón de la ciudad.

En cuanto al pregón, Rafael Llamas ha anunciado que la responsabilidad recaerá este año en Ana Sánchez Herrador, diseñadora de moda montillana que desarrolla actualmente su trayectoria profesional fuera de la localidad. El regidor ha explicado que la elección responde a la voluntad del Ayuntamiento de reconocer el talento local y poner en valor a quienes llevan el nombre de Montilla más allá de sus fronteras.

«Era importante reconocer a esos jóvenes talentos que, aunque no residan habitualmente en Montilla, siguen llevando su montillanía allí donde desarrollan su trabajo y se convierten en grandes embajadores de nuestra ciudad», ha señalado el alcalde, quien también ha recordado los recientes éxitos profesionales de la diseñadora, entre ellos la confección del vestuario de una comparsa del Carnaval de Cádiz.

Un pregón cargado de recuerdos familiares

Por su parte, la pregonera de la Feria de El Santo 2026, Ana Sánchez Herrador, ha confesado sentirse «muy contenta, muy orgullosa y también muy sorprendida» por el nombramiento, reconociendo que la noticia le produjo una enorme ilusión.

Aunque ha explicado que todavía se encuentra dando forma al texto del pregón, ha adelantado que tendrá un marcado carácter personal y emocional. En este sentido, ha anunciado que ocupará un lugar muy especial el recuerdo de su abuelo, profundamente vinculado a la figura de San Francisco Solano.

«Va a estar muy presente la figura de mi abuelo, que siempre le cantó a San Francisco Solano y estuvo muy ligado al Santo. Será también un homenaje para él», ha explicado la diseñadora, quien ha avanzado que también incorporará referencias a su profesión y a su trayectoria en el mundo de la moda.

Un cartel que reúne la esencia de la Feria de El Santo

El autor del cartel anunciador, Francisco Solano Bellido Luque, ha explicado que la obra nace de una escena cotidiana inspirada en un paseo junto a una reja tradicional rodeada de flores, una imagen que despertó la idea inicial de la composición.

El cartel sitúa la acción en un patio antiguo y presenta como protagonista a una joven vestida de gitana que mira hacia atrás, un gesto que simboliza la mirada a las tradiciones, a las costumbres y a los recuerdos que cada verano deja la Feria de El Santo.

Entre los elementos que conforman la obra aparecen los tradicionales arcos de la feria, dos mujeres caminando hacia ellos durante una tarde de feria de día, una generosa parra cargada de hojas y racimos de uva que representa la identidad vitivinícola de Montilla y una copa de vino como símbolo del trabajo desarrollado durante todo el año por agricultores y bodegueros.

La composición incorpora también un geranio, una de las plantas más características de los patios andaluces, así como un azulejo con la imagen de San Francisco Solano, que ocupa un lugar destacado como símbolo protector del pueblo de Montilla.

El autor ha explicado que el cartel combina pintura digital realizada a mano con diferentes recursos digitales, tras un proceso creativo que comenzó con la selección de fotografías y la elaboración de varios bocetos antes de trasladar la composición al formato digital. Posteriormente aplicó un acabado con estética de acuarela y una gama de colores cálidos para reforzar la luminosidad y el ambiente característicos de la feria de día.

Asimismo, ha señalado que la protagonista sostiene un abanico como guiño al calor propio de las fechas en las que se celebra la Feria de El Santo.

Francisco Solano Bellido Luque, biólogo e investigador del Departamento de Botánica de la Universidad de Córdoba, ha explicado que la pintura constituye una afición que cultiva desde la infancia y que le sirve como espacio creativo y de desconexión de su actividad investigadora.

El cartel ha resultado ganador del concurso convocado por el Ayuntamiento de Montilla, al que se han presentado más de quince propuestas.