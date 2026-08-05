Montilla Abierta

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Bailes de salón Gimnasia Rítmica

Abiertas las inscripciones de la Asociación Cultural Amigos del Ballet

PorAntonio Galán

Ago 5, 2026

La Asociación Cultural Amigos del Ballet abre inscripciones para el curso 2026/27, una disciplina de autoconocimiento y libertad creativa para los jóvenes bailarines.

El ballet clásico, una disciplina tradicionalmente vista como rígida y reservada para las élites, está viviendo una transformación radical. Lejos de la imagen anticuada de salones silenciosos y disciplina inquebrantable, las nuevas generaciones están redefiniendo esta forma de arte, fusionándola con la cultura moderna, la inclusión y las redes sociales.

Durante décadas, el ballet cargó con el estigma de ser elitista, exigente hasta el extremo y poco accesible para el público joven. Hoy en día, las academias y compañías de danza están viendo un incremento notable en la participación juvenil.

Especialidades ofertadas por la Asociación Cultural Amigos del Ballet este curso 2026 – 2027

  • Ballet Clásico (Especialidad Principal)
  • Danza Contemporánea (Expresión, fluidez. …)
  • Moderno (Brodway) (Musicales y grandes clásicos)
  • Preparación física (Especifica para Bailarines)

Se pueden inscribir niños y niñas desde 2 años, organizándose en grupos por edad y NIVEL

Los jóvenes no solo buscan una actividad física exigente; encuentran en el ballet una vía de expresión emocional profunda y una forma de desafiar sus propios límites físicos. La disciplina mental y corporal que requiere la danza se ha convertido en un atractivo contrapeso al ritmo acelerado y digital de la vida moderna.

Practicar ballet en la adolescencia y juventud aporta ventajas invaluables para el desarrollo integral:

  • Física: Desarrollo de una postura óptima, fuerza muscular, flexibilidad y equilibrio.
  • Mental: Mejora de la concentración, la memoria espacial y la resiliencia ante el error.
  • Emocional: Canalización del estrés, aumento de la autoestima y fomento de la expresión artística.
Ilusión y trabajo se vieron en la doble sesión del I Festival de Ballet

El ballet juvenil está demostrando que las zapatillas de punta y la música clásica pueden convivir perfectamente con ritmos contemporáneos, temáticas sociales actuales y una puesta en escena vanguardista. Las nuevas generaciones no están destruyendo el ballet; lo están revitalizando, asegurando que este arte milenario siga latiendo con fuerza en el siglo XXI.

Para cualquier duda o aclaración se puede consultar con la profesora Victoria Pérez Fernández Teléfono/ WhatsApp 605 77 00 09

Por Antonio Galán

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