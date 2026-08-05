Abiertas las inscripciones de la Asociación Cultural Amigos del Ballet

La Asociación Cultural Amigos del Ballet abre inscripciones para el curso 2026/27, una disciplina de autoconocimiento y libertad creativa para los jóvenes bailarines.

El ballet clásico, una disciplina tradicionalmente vista como rígida y reservada para las élites, está viviendo una transformación radical. Lejos de la imagen anticuada de salones silenciosos y disciplina inquebrantable, las nuevas generaciones están redefiniendo esta forma de arte, fusionándola con la cultura moderna, la inclusión y las redes sociales.

Durante décadas, el ballet cargó con el estigma de ser elitista, exigente hasta el extremo y poco accesible para el público joven. Hoy en día, las academias y compañías de danza están viendo un incremento notable en la participación juvenil.

Especialidades ofertadas por la Asociación Cultural Amigos del Ballet este curso 2026 – 2027

Ballet Clásico (Especialidad Principal)

Danza Contemporánea (Expresión, fluidez. …)

Moderno (Brodway) (Musicales y grandes clásicos)

Preparación física (Especifica para Bailarines)

Se pueden inscribir niños y niñas desde 2 años, organizándose en grupos por edad y NIVEL

Los jóvenes no solo buscan una actividad física exigente; encuentran en el ballet una vía de expresión emocional profunda y una forma de desafiar sus propios límites físicos. La disciplina mental y corporal que requiere la danza se ha convertido en un atractivo contrapeso al ritmo acelerado y digital de la vida moderna.

Practicar ballet en la adolescencia y juventud aporta ventajas invaluables para el desarrollo integral:

Física : Desarrollo de una postura óptima, fuerza muscular, flexibilidad y equilibrio.

: Desarrollo de una postura óptima, fuerza muscular, flexibilidad y equilibrio. Mental : Mejora de la concentración, la memoria espacial y la resiliencia ante el error.

: Mejora de la concentración, la memoria espacial y la resiliencia ante el error. Emocional: Canalización del estrés, aumento de la autoestima y fomento de la expresión artística.

El ballet juvenil está demostrando que las zapatillas de punta y la música clásica pueden convivir perfectamente con ritmos contemporáneos, temáticas sociales actuales y una puesta en escena vanguardista. Las nuevas generaciones no están destruyendo el ballet; lo están revitalizando, asegurando que este arte milenario siga latiendo con fuerza en el siglo XXI.

Para cualquier duda o aclaración se puede consultar con la profesora Victoria Pérez Fernández Teléfono/ WhatsApp 605 77 00 09