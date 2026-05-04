El BOJA publica las bases reguladoras para las ayudas a la promoción de la música y las artes escénicas

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA, número 82, de 30 de abril de 2026) ha publicado las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la promoción de la música y a la promoción del teatro, la danza y el circo en Andalucía. Estos incentivos se incluyen en el marco normativo de las convocatorias al sector previstas para 2026, con el objetivo de reforzar el apoyo al sector cultural y consolidar la cultura como motor de desarrollo económico, social y de empleo.

Se incluyen dos líneas de actuación diferenciadas: por una parte, la promoción musical y, por otra, la promoción del teatro, el circo y la danza. A su vez, la promoción musical integra tres modalidades: la producción, la distribución y el apoyo al sector profesional. Entre los proyectos subvencionables están la producción fonográfica y audiovisual, así como la producción de conciertos y espectáculos de música dirigidos a público adulto, familiar, infantil y juvenil.

Las bases reguladoras contemplan el respaldo a la distribución y proyección de las propuestas musicales, tanto a través de ayudas a giras y a la participación en festivales, ferias y eventos de exhibición de especial interés, como mediante la asistencia a mercados y ferias profesionales que favorezcan la promoción exterior del catálogo artístico del sector.

De igual modo, tal como figura en las bases, se apoyarán proyectos y actividades profesionales vinculados a la difusión y exhibición musical, incluyendo iniciativas de gestión y promoción cultural que fomenten el encuentro entre profesionales y el acercamiento de la música a la ciudadanía, la organización de conciertos y espectáculos en ferias, festivales o ciclos celebrados en Andalucía, y el apoyo a salas privadas de conciertos para el desarrollo de una programación estable de música en vivo.

Teatro, danza y circo

En cuanto a la convocatoria para artes escénicas, detalla el BOJA, está destinada a fortalecer el sector mediante el apoyo a programas de creación, experimentación e investigación en cultura escénica contemporánea, vinculados a espacios especializados de gestión privada; a la producción de espectáculos de teatro, danza y circo, tanto en proyectos bienales como anuales; a su distribución, a través de ayudas a giras y a la participación en festivales y eventos de exhibición de especial interés. Se contempla, además, el apoyo a profesionales y empresas dedicadas a la distribución para su presencia en mercados y ferias del sector.

Asimismo, se incorporan ayudas para proyectos y actividades profesionales de difusión y exhibición, que incluyen iniciativas de gestión, mediación y promoción cultural, la organización de ferias, ciclos, festivales y muestras de teatro, danza y circo en Andalucía, así como el respaldo a salas privadas de exhibición escénica para el desarrollo de una programación estable dirigida a públicos adulto, familiar, infantil y juvenil.

Las ayudas están dirigidas tanto a personas físicas y jurídicas privadas incluidas entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas que desarrollen su actividad profesional en el ámbito cultural. Deben tener domicilio fiscal o establecimiento permanente en Andalucía en el momento del pago de la subvención.

Estas líneas de incentivos, elaboradas con las aportaciones del sector, contribuyen al enriquecimiento cultural de la ciudadanía y al fortalecimiento del tejido económico y profesional de los sectores de la música y las artes escénicas andaluzas.