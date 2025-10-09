62.000€ para la nueva campaña de bonos de descuento en Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil, en su firme apuesta por respaldar al comercio local y fomentar la actividad económica, colabora con una nueva edición de la campaña de bonos comercio, impulsada por la Asociación de Comercio de la localidad.

La iniciativa, que cada año cuenta con una excelente acogida, se presentó este miércoles en la Plaza de España con la participación del concejal delegado de Festejos, Comercio, Mercados, Consumo y Agricultura, Joaquín Reina, y la gerente de la Asociación, Yésica Sánchez.

Durante la presentación, Reina destacó la importancia de este programa como “una herramienta eficaz para seguir dinamizando el comercio y apoyar a nuestros empresarios y emprendedores locales”, subrayando que “el Ayuntamiento mantiene una línea constante de colaboración con el sector para fortalecer la economía de Puente Genil”.

La campaña, que cuenta con una partida municipal de 62.000 euros destinada a generar descuentos directos en las compras, ya ha movilizado 8.000 euros canjeados en apenas dos días. Unos datos que, según el concejal, “demuestran la utilidad y el impacto real de estas iniciativas en la economía local y en el día a día de nuestros comercios”.

Por su parte, Sánchez agradeció al Consistorio su apoyo constante, recordando que la aplicación móvil para gestionar los bonos supera ya los 5.000 usuarios registrados, lo que refuerza el atractivo de Puente Genil como punto de referencia comercial en la comarca.

Reina anunció además que el Ayuntamiento completará este mes de octubre con la celebración de la Feria Outlet el día 24, y que se está trabajando en una oferta variada de actividades hasta final de año, incluyendo la campaña navideña, con el propósito de “seguir impulsando la economía local, atraer visitantes y fomentar el consumo en nuestros establecimientos”.