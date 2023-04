10 años de Montilla Abierta con la verdad por bandera

Montilla Abierta cumple 10 años jalonados de héroes y villanos, desgracias y alegrías, amor y odio… pero siempre, siempre con la verdad por bandera.

Parece mentira pero ya ha pasado un decenio desde que esta bendita casa diera sus primeros pasos en un perfil de Facebook, que luego dio de si, a demanda del personal, y se convirtió en web, Instagram, Twitter, Whatsaap, Telegram y canal de youtube, todo ello para mayor gloria de la gente de esta gloriosa tierra.

Dentro de la política de sencillez y humildad que impera en esta casa, no somos de grandes ostentaciones de poderío pero con mas de 1.460 videos, de 11.200 publicaciones y otros tantos eventos publicados en la web y redes sociales, aparte de las millones de visitas que jalonan estos espacios, si que nos podemos permitir un poco el pecar, aunque sea solo por el aniversario.

Mucho ha llovido desde aquel primer aniversario que esta mañana he estado releyendo y he de decir con orgullo, que los principios por los que se creó este medio de comunicación siguen intactos.

Servicio público, apoyo al emprendedor, lucha contra los desmanes y el despilfarro del poder e intransigencia ciega con el abusador, todo ello llevado a extrapolado a cualquier nivel y a cualquier circunstancia de la vida.

Como supondrá, estimado lector, todo ello no es gratis. Dar voz al que no tiene, nunca ponernos de perfil y siempre dar la cara, con la verdad por delante, eso tiene un coste y no hablo del económico, ya que siempre hemos sido gratis y nunca le hemos constado un euro a los montillanos.

El coste que te inflige el poderoso abusador sigue traduciéndose en menosprecio profesional, aislamiento social, persecución y veto en donde tenga poder. Esa es la clave querida amiga, el poder, ya que el poderoso cree que lo es, pero solo lo es dentro de su ámbito de influencia.

En estos 10 años de peregrinar, hemos visto medios de comunicación que nacieron y murieron, pandemias, creación y cierres de empresas o asociaciones, subidas y caídas de todos y de todo, y gracias a seguir siendo lo que somos, hemos sobrevivido.

Haz bien y no mires a quien

Por que todo no ha sido un valle de lágrimas, todo lo contrario, hemos visto y hemos dado la oportunidad de salir a la palestra pública a muchísima gente, desde Imperio Reina, hasta Delicias de Mayte, Celia Millán, Soledad Galán, Salvador Lao, Paco Cobos, Francisco Llopis, Jaime Márquez…. y un larguísimo etcétera de amigos que hoy siguen en activo o no por su cuenta, pero las primeras oportunidades públicas se las dimos nosotros.

Y digo nosotros por que somos legión, aunque yo asuma los riesgos con la firma en muchos artículos, por el temor a las represalias que puedan tener los autores, con la verdad por delante se puede ir a todos lados.

Hemos tenido hasta equipo de futbol y fútbol sala, hemos estado en todos los eventos y acciones que hemos podido, y siempre apoyando al que se arriesga, al que emprende, al que lucha.

Somo hijos de nuestros padres y herederos de San Francisco Solano, San Juan de Ávila, del Inca Garcilaso, el Gran Capitán, Pedro Ximénez, Diego de Alvear y Ponce de León, José Garnelo y Catalina Fernández de Córdoba, con esa herencia, ¿Quién dijo miedo?

Antonio Galán