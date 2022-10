Vuelven las quemas de podas a la agricultura

Tras las gestiones realizadas por Asaja, ante las numerosas quejas y peticiones que han realizado tras haberse prohibido de forma flagrante todas las quemas, la Ley de Economía Circular va a ser modificada.

Esta modificación va a permitir volver a quemar con normalidad, como se quemaba antes de que se publicase esta ley el pasado mes de abril. No obstante, hay que esperar a que se formalicen los pertinentes trámites, de manera que, hasta que no sea publicada en el BOE esta modificación y entre en vigor, no se podrá quemar.

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha aplaudido que, finalmente, se haya conseguido un amplio consenso parlamentario para incorporar a la Ley de la PAC la propuesta de eliminar la prohibición de la quema de residuos vegetales.

Fernández de Mesa calificó de “atropello grave y sectario” la nueva ley de residuos para una economía circular, que no permite quemar los restos vegetales en el entorno agrario o silvícola, con carácter general.

Tras su publicación en abril, Asaja trasladó a lo largo de todo el verano al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) la problemática que se genera aplicando la ley tal y como está redactada, ya que “no solo ni consultó ni consensuó esta ley con el sector, sino que, incluso ahora, una vez publicada y con la problemática que se ha generado, tras las peticiones y quejas de entidades como ASAJA, simplemente han redactado una instrucción aclaratoria que no viene más que a ratificar las prohibiciones”.