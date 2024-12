Rafael Saco, diputado provincial de VOX por Córdoba, ha visitado la planta medioambiental de Montalbán donde ha explicado la dejadez que acumula en la gestión de residuos, causada por los diferentes gobiernos provinciales.

“En la visita han quedado patente dos cosas, que el Partido Socialista ha llevado a cabo una dejación de funciones en cuanto a inversiones para este complejo. La maquinaria es muy antigua, las instalaciones están obsoletas y hay que invertir una gran cantidad de dinero, millones de euros en modernizar esta central medioambiental”.

Saco ha querido resaltar que “la obligación de modernizar la planta pertenece al PP en la Diputación de Córdoba, esto no es algo nuevo, el partido popular ha tenido tiempo de sobra de mejorar el complejo. Esto debido a la dejadez del anterior gobierno socialista hace que la gestión de residuos en Montalbán esté obsoleta”.

El diputado provincial de VOX ha explicado que ”lo que tenemos aquí detrás, es basura, pero en realidad es dinero. Es material reciclable que está a la espera de que una empresa venga a retirarlo, no se retira porque las trabas burocráticas que hay que hacer para que cualquier empresa venga a por este material son mucho más trabajosas que si lo hiciera cualquier empresa privada”.

Por tanto, este material, “está aquí a la espera de que una empresa venga a retirarlo e inyecte dinero en una empresa pública como es Empremasa. Así, facilitando esto, no tendrán que ser como siempre los ciudadanos de Córdoba los que se tengan que rascar el bolsillo para las inversiones que hay que hacer”. Por último, Rafael Sacó ha explicado que “hay que mejorar muchísimo la gestión de esta empresa, que tiene mucho margen de mejora, insistimos, con el objetivo de que su optimización a la hora de gestionar los residuos no repercuta siempre en los mismos, en los cordobeses, subiendo unos impuestos que después no se gestionan adecuadamente”.