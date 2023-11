VOX presenta en Diputación una enmienda de sustitución en el pleno de Violencia contra las mujeres

La portavoz de VOX en la Diputación de Córdoba, Yolanda Almagro, ha anunciado que “por primera vez acudimos a este pleno con motivo del 25 de noviembre para demostrar que las medidas que presentan están vacías porque aumentan las víctimas”.

Almagro ha explicado que “el motivo es exponer que no estamos de acuerdo con estos acuerdos que firman, están vacíos ya que año tras año se van aprobando en el pleno y no funcionan. No lo dice VOX, lo dicen los datos, porque tenemos la cifra actualizada y vemos que con Sánchez se han batido los récords de violaciones, que hay 1.205 violadores que han sido beneficiados por su ley”.

Por tanto, “vemos que estas medidas no son las adecuadas, tenemos cifras actualizadas de que los delitos sexuales en manadas han aumentado un 54 por ciento y que las violaciones han aumentado el 34%. Este por tanto, no es el camino, este no es el acuerdo para los cordobeses y cordobesas para que estén protegidos”.

Por este motivo, Yolanda Almagro ha explicado que “traemos una batería de medidas que creemos que son las correctas como son las protección de todo tipo de violencia ya sean hombre niños, mujeres y que tengan acceso a las mismas subvenciones” ha añadido la diputada provincial de VOX que “no nos podemos creer que ayer presentara VOX en el Parlamento de Andalucía una PNL para que todas las víctimas de violencia intrafamiliar tengan las mismas indemnizaciones y todos los firmantes de este pleno de la Diputación hayan votado allí en contra. Para nosotros todos son víctimas, todos tienen derecho sea cual sea su condición, ya sean hombres, mujeres, niños, homosexuales, todos tienen el mismo derecho”.

Por último, Yolanda Almagro ha insistido, “no negamos, obviamente, la violencia de género contra las mujeres, es una obviedad ya que hay 17 andaluzas asesinadas este año y por eso queremos que haya más jueces, más psicólogos y más policías de barrio que protejan igualmente a todos”.

Adjuntamos los acuerdos de la enmienda que presenta el Grupo Provincial de VOX en Córdoba en el pleno de la Diputación de Córdoba:

1. Garantizar toda la asistencia y apoyo posible a las mujeres víctimas de violencia, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores. Del mismo modo, apoyar y asistir a las víctimas de violencia doméstica, en especial a la que sufren las mujeres, los niños y los ancianos, incluyendo la elaboración de una Ley de Violencia Intrafamiliar.

2. Instar al Gobierno nacional a identificar a los violadores que han salido en libertad gracias a la «ley del sí es sí», poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que alguno de ellos pretenda trasladarse a nuestra comunidad.

3. Pedir la derogación inmediata de la ley de violencia de género, la ley trans y la ley del sólo sí es sí, sustituyéndola por una que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente. Pedir también una bajada de la edad penal, y en cualquier caso una revisión de la ley del menor, para que se agraven tas consecuencias a los menores que cometan este tipo de delitos.

4. Exigir poner especial atención al sistema de protección de las menores tuteladas, porque en comunidades gobernadas por la izquierda han sido prostituidas ante la inacción -o a veces incluso la complicidad- de la administración. En los casos ya desvelados, exigimos actuar con toda la contundencia que la ley permita para llevar ante los tribunales a todos y cada uno de los implicados.

5. Ninguna mujer agredida debe verse menos acompañada o asistida en función del sexo del agresor o la agresora o del género con el que se “autoperciba”. De igual modo, se pide que los hijos e hijas de una mujer asesinada no se vean discriminados en las ayudas a recibir por causa del sexo del asesino o asesina, o del género con el que se “autoperciba”.

6. Exigir que se trabaje con especial atención para extirpar de nuestra sociedad los mensajes y discursos, civiles o religiosos, que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer.

7. Garantizar una inmigración controlada y ordenada, con voluntad de integración en nuestro territorio, frente a la creciente inseguridad provocada por la inmigración ilegal descontrolada, con los perjuicios y riesgos que supone para las mujeres.

8. Exigir poner en marcha un estudio en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales, en especial los aberrantes casos de violaciones grupales, para determinar sus causas y elaborarlos perfiles repetidos de los agresores para poder combatirlos con más eficacia.

9. Ningún hombre, independientemente del género con el que se “autoperciba”, debe poder entrar en espacios de intimidad reservados a mujeres (vestuarios, baños, etcétera).

10. En el acceso a la función pública, con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, se vigilará que no se discrimine a ninguna mujer (ni mucho menos se ponga en peligro, caso de los deportes de contacto) ante hombres que se “autoperciban” mujeres y pretendan ocupar espacios reservados para ellas.

11. La eliminación en los programas educativos de la enseñanza del feminismo y de la ideología de género, que, con la excusa de prevenir la violencia, transmiten a los menores una imagen deformada del hombre y del ser humano y la sexualidad y lesiona el derecho de los padres a elegir el modelo educativo de sus hijos que contempla el artículo 27.3 de la Constitución española.

12. La eliminación de las subvenciones a asociaciones otorgadas para prevenir la mal llamada “violencia de género”.

13. La persecución, de forma prioritaria, de las denuncias falsas, que perjudican a las mujeres maltratadas e impiden que los recursos policiales y judiciales se destinen a los casos reales de violencia domestica.