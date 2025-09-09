VOX exige medidas urgentes para salvar los viñedos de Montilla-Moriles tras el desastre del mildiu

VOX ha denunciado esta mañana en Montilla la grave situación que atraviesan los viticultores de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, donde el mildiu ha provocado pérdidas históricas que ponen en jaque la viabilidad del sector.

La presidente de VOX Córdoba, Paula Badanelli, ha explicado que su formación ha presentado en el Parlamento andaluz una Proposición No de Ley para reclamar medidas urgentes: “Estamos en Montilla, en el corazón de la denominación de origen, para conocer de primera mano el desastre que está causando el mildiu, apoyar a los viticultores y exigir a las administraciones públicas que, por una vez, den la talla. Son muy rápidos para exigir impuestos y poner trabas burocráticas, pero muy lentos a la hora de ayudar cuando hay una tragedia como esta”.

Badanelli ha subrayado que “exigimos ayudas directas de al menos 2.000 euros por hectárea y, sobre todo, rapidez. Queremos que estén aprobadas y pagadas antes de que acabe 2025. También reclamamos un plan de repoblación del viñedo, porque si no se actúa ya, el año que viene volveremos a vivir la misma tragedia”. Además, ha añadido que VOX pedirá al Gobierno central “la reducción del 100% en el IRPF por módulos para viticultores”, y ha insistido en que “si hay dinero para Memoria Democrática, conciertos, ferias y verbenas, también tiene que haber dinero para nuestros agricultores”.

Por su parte, el diputado provincial de VOX, Rafael Saco, ha puesto el foco en la Diputación de Córdoba: “Vamos a exigir al presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que se implique de verdad en estas ayudas. No queremos excusas sobre competencias, porque dinero hay: se gastan 770.000 euros en promoción internacional, que no es competencia de la Diputación, mientras los viticultores siguen abandonados”.

Saco ha defendido que “es necesaria la implicación de todas las administraciones y, en especial, de la Diputación, que debe actuar con rapidez en la gestión y apoyar a un sector que ya sufre bastante por la sequía y que ahora está siendo golpeado duramente por el mildiu”.

VOX ha reiterado su compromiso con los agricultores de Montilla-Moriles y con el sector vitícola andaluz: “Defenderemos a nuestras familias, nuestras tradiciones y nuestro campo frente a la inacción de las administraciones”, concluyeron Badanelli y Saco.