Victoria ante el Fuente Palmera importantísima para soñar con el ascenso del Apedem Senior

Mal comienzo de partido, encerrados en nuestro campo, descentrados y con varios errores en la zaga que bien pudieron costarnos un par de tantos. Imprecisos en el pase y sin apenas llegar a portería trascurrieron los primeros veinte minutos de partido.

La primera llegada con sentido a la portería contraria tuvo lugar en el minuto 26 tras un centro de Loki desde la banda izquierda que habilita a Alvaro para que éste empujara el balón con el pecho al fondo de la red. Este tanto nos dió algo de tranquilidad, sin embargo el juego no mejoró en demasía.

Cambiamos de posicionamiento en el campo y comenzamos a jugar con tres centrales, y al menos atrás dejamos de sufrir. Llegamos al ecuador del partido con un gol de ventaja, pero no muy convencidos del juego que estábamos llevando a cabo.

Tuvo que ser contundente la charla del míster en el banquillo, el equipo salió muy ordenado y con las ideas muy claras. Comenzamos a tener el balón, a triangular, tocando de un lado a otro y jugando así tenía que llegar el gol.

Sólo cinco minutos habían transcurrido del segundo tiempo, cuando por la banda derecha Aarón Salado se va como un misil, atraviesa el área visitante y con un certero disparo bate al meta local. Esta segunda parte dejó momentos de juego vistoso, el equipo se gustaba, estaba cómodo en el terreno de juego y nuestro público disfrutaba de ello.

Destacar el juego de Joseda por delante de la defensa, inconmensurable, y como no el doblete de Aarón que llegó en el minuto 80, no daba un balón por perdido, y en una de las que fue a presionar al portero consiguió premio al cortar el pelotazo arriba que intentó el cancerbero. Todavía el resultado pudo ser más abultado, pero Osuna no tuvo suerte y falló un penalti en los últimos instantes.

Enfermería llena, pero cantera también

Destacar a la Cantera, cuatro juveniles fueron convocados a este partido, todos fueron partícipes de esta victoria, El guardameta Francisco Polonio, Alex Fernández, Edu Castilla y Miguel Ángel Pérez, estuvieron todos a la altura de lo que el equipo demandó de ellos en cada momento. En estos momentos que atravesamos, con la enfermería hasta arriba, tranquiliza muchísimo saber que “La Cantera” está ahí y rindiendo a gran nivel.

A la finalización del partido estas fueron las declaraciones del goleador de la noche Aarón Salado.:

“La Victoria de hoy nos hace más fuertes, el equipo seguirá luchando cada semana para conseguir la recompensa del ascenso”

“Muy contento por los dos goles que he marcado hoy, me hacían falta para seguir con confianza, ahora vienen semanas duras, cada jornada en una final y quiero rendir a tope para mi equipo y para dar alegrías en forma de goles a toda esa afición que se desplaza con nosotros.”

Por arriba la derrota del Palomera y nuestra victoria hace que recortemos distancia con el segundo clasificado, por abajo seguimos teniendo a Los Leones de Pozoblanco y al Fundación Lucena a tres puntos. La siguiente Jornada recibimos en casa al Líder, un Montemayor que viene golear en casa al Alcázar.

Será un encuentro decisivo y con mucho en juego. ¿Te lo vas a perder?. Necesitamos el máximo apoyo de nuestra afición.

Ficha técnica del C.D. Colonia de Fuente Palmera 0 – 3 C.D. Apedem

Goles

0 – 1 Aguilar Pino, Álvaro (26′)

0 – 2 Salado Sánchez, Aaron (50′)

0 – 3 Salado Sánchez, Aaron (80′)

C.D. Colonia de Fuente Palmera

Crespo Osuna, Antonio Jesus; Gil Castell, Alejandro; Sierra Carmona, Cristian; Rodríguez Romero, Juan Jose; Pineda Aranda, Juan; Ruiz Martín, Alberto; Domínguez Quero, Manuel; Morello Diaz, Nicolas Jesus; Arroyo González, Antonio; Rodríguez Sánchez, Alejandro; Morales Martínez, Sergio; López Castro, Luis Alfonso; Palma Domínguez, Alejandro; Pérez Fernández, Jose Eduardo; Flores Garrido, Álvaro; Arroyo Osuna, Jose María; Ghitan, Adrián; Moyano López, Antonio Jesús

Cuerpo Técnico Delegado Campo Arroyo Arribas, Antonio Delegado Equipo Arroyo Arribas, Antonio Entrenador Moyano Adame,

Tarjetas: Francisco Javier Tarjetas Ruiz Martín, Alberto (13′) Pineda Aranda, Juan (27′) Rodríguez Sánchez, Alejandro (44′) Gil Castell, Alejandro (57′)

C.D. Apedem

Fernández Ruz, Román; García Aguayo, Carlos; Roldan Cuéllar, Sergio; Arroyo Rodríguez, Juan Alejandro; Ruz Mejías, Javier; Ortiz Santiago, Adrián; Luque García, Jose Antonio; Aguilar Pino, Álvaro; Llamas Salamanca, Pablo; Bautista Alcaide, Manuel Jesus; Urbano Jimenez, Jose David; Polonio Salido, Francisco Solano; Fernández Carrasco, Alejandro; Osuna Guardeño, Adrián; Pérez Soto, Miguel Angel; Salado Sánchez, Aaron; Castilla Criado, Eduardo; Jurado García, Francisco Jose

Cuerpo Técnico Delegado Equipo Bonilla Berlanga, Fernando Entrenador Polonio Pérez, Jesús

Tarjetas: García Aguayo, Carlos (35′) Fernández Ruz, Román (39′) Llamas Salamanca, Pablo (41′) Jurado García, Francisco Jose (61′)

Manuel Mediavilla