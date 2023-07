Una Montilla a oscuras y una Feria sin baños, las mejoras que demanda la Feria de El Santo

En ningún momento había planeado ponerme a darle a la tecla durante los días de Feria, y mucho menos escribir sobre ella, al menos con tono de denuncia. También, en parte, por ese afán de no encasillarme en un tema tan recurrente como es el de la Feria de El Santo en mis escritos.

Sin embargo, es labor del buen periodista recoger sensaciones, aciertos y fallos con ambición

constructiva cuando la sociedad de esa manera lo reclama. Aunque en este artículo más que de éxitos o fracasos de la gestión de la fiesta de nuestro patrón, dejaré constancia de las medidas a las que no hemos sido capaces de encontrar explicación. Fallos o aciertos será una calificación que ustedes mismos deban otorgar.

Lo haré desde mi perspectiva personal, de lo que vivió un joven de ventipocos años que salía a la feria de 2023 como un niño sale a correr al parque el día de reyes con zapatillas nuevas al que se le acaba por despegar la suela.

La primera medida a la que no se le ha encontrado explicación es la de habilitar un escenario con conciertos en el Paseo de los Monos a modo de previa de una Feria que se encontró vacía hasta la llegada del alumbrado.

El anhelo del consistorio por dividir una fiesta que es capaz de aglutinar a la mayoría de los montillanos y cuyo ambiente realiza un extraordinario efecto llamada a los pueblos aledaños es algo que, creo, nunca llegaré a entender.

De esta forma, a las 22:31 recibí con incredulidad la siguiente fotografía. Una portada de feria vacía. Un páramo inhabitado con algunas luces esperanzadoras al fondo de la imagen. Luces que apenas llevaban un par de horas encendidas debido al corte del suministro eléctrico que había causado un gran malestar por parte de los feriantes hacia una gestión aparentemente

improvisada.



El corte de suministro eléctrico no se volvió a dar en la Feria, aunque no se puede decir los

mismo del resto de Montilla, beneficiando a una parte de la población —entre los que yo me

encontraba— en detrimento de la otra.

Antonio Galán, director de este periódico, se hizo eco de los cortes de luz en Ronda de Curtidores tras haber denunciado la difícil situación por la que habían pasado los feriantes. A este apagón sobre el que hay pruebas documentales se unieron alrededor de una docena de

comentarios que evidenciaban cortes de luz en otras zonas del municipio.

Más tarde, en nuestra vuelta a casa, después de haber dejado de lado los problemas para dar

rienda suelta a la diversión al son de la música y las buenas compañías, sabríamos que los cortes de luz seguían siendo un problema cuando al Lorenzo le dio por despertar, sobre las 6 de la mañana.

Sin baños, no hay paraíso….

Otra de las cuestiones por las que no di crédito, esta vez siendo algo mucho menos complicado que gestionar una red eléctrica para 22 mil habitantes, fue la imposibilidad de ir al baño de manera legal a partir de las dos de la mañana.

Imagínense salir de la caseta con la imperiosa necesidad de ir al baño antes de poder beber una gota más de líquido para combatir el calor. A la derecha, unos baños de obra muy bien apañados.

Cerrados a cal y canto. A la izquierda, el Ayuntamiento se había molestado en ofrecer, como

todos los años, un baño provisional para los días de Feria ante la falta de baños propios de la

casetas. Sellados.

Ante este escepticismo me apresuré a preguntar a la seguridad de la Feria: No hay baños disponibles. Apañaos como veáis en los contenedores.

En fin. Ya se imaginarán la retahíla de raudales amarillos habidos y por haber en los aledaños de las casetas. Ríos de desechos que dejaban patente un fallo con una solución muy sencilla, la de girar la cerradura y abrir los baños para los que ya se ha dispuesto una infraestructura. No me quiero imaginar aquel que tuviera una urgencia mayor que la de orinar.

De todo esto se puede sacar algo bueno, pues si miramos el calendario es miércoles y quedan por delante cuatro noches de festejos sobre los que se puede mejorar. Si al final se mejora o no, lo dejaremos patente en nuestra cita dominical.

Buenas noches y buena suerte.