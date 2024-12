En el primer código legal escrito que se conserva, el Código de Hammburabi, se establecía lo que todos hemos conocido como Ley del Talión, “ojo por ojo y diente por diente”, seguramente hace casi 4.000 años, aquello era lo civilizado, pero hace también siglos que el mundo civilizado acabó con esa norma de restitución de la justicia.

Si el injustificable atentado de Hamás contra Israel produjo alrededor de 1.400 muertos y unos 200 secuestrados, ¿Cuántos muertos y secuestrados palestinos son necesarios para restituir la salvaje injusticia del ataque de Hamás?

En este momento según los datos que dan los informativos van más de 45.000 muertos palestinos, son más de 30 muertos palestinos por cada muerto israelita y son más de dos millones los palestinos secuestrados en sus propias ciudades y pueblos que han sido destruidos por las bombas y condenados a morir de hambre y sed, de enfermedad provocada por el asedio o por las consecuencias del ataque indiscriminado del ejército de Israel, es decir, unos 10.000 palestinos secuestrados por cada israelita secuestrado.

¿Eso es lo civilizado? ¿Eso es lo que la comunidad Internacional considera justo?

Israel se atreve a pedir la dimisión del Secretario General de la ONU, por decir con claridad que el pueblo palestino lleva décadas sometido a la ocupación del estado de Israel y esa es la verdad que millones de seres humanos consideramos más objetiva, el actual gobierno de Israel ignora a la Corte Penal Internacional creada para castigar las barbaridades cometidas utilizando la fuerza y la impunidad de los estados, pero el actual gobierno de Israel no podría hacer todas esas cosas sin la complicidad necesaria de USA que veta en la ONU cualquier declaración que moleste a ese gobierno tachándola de antisemita, como si los palestinos no fueran los auténticos semitas de ese territorio. Esa impunidad ha conseguido que no solo no pare la masacre de Gaza, sino que el ejército israelita ataque Cisjordania, el Líbano y ahora Siria.

Los muy civilizados gobiernos de USA, Francia, UK, Alemania y otros muchos solo hablan del derecho de Israel a defenderse del terrorismo, pero son muy tibios al exigir que Israel pare la masacre de los ciudadanos palestinos, quizás piensen esos muy civilizados dirigentes políticos que los palestinos no sean suficientemente civilizados para merecer el primer derecho de todo ser humano, el derecho a la vida.

Nadie en su sano juicio entendería que se hubieran bombardeado los pueblos y ciudades del País Vasco y se hubiera desplazado a sus habitantes para acabar con el terrorismo etarra, ¿Por qué algunos si lo dan por bueno si los bombardeados son los palestinos?

Si este es el mejor mundo civilizado que nos pueden ofrecer a la ciudadanía los gobiernos que presumen de civilizados, quizás deberíamos pensar en otra civilización que sea más humana, más justa, más proporcional en la respuesta ante la violencia, más empática con todos los habitantes de este planeta.

Todo eso sucede en una tierra que las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam llaman santa y más bien parece maldita por el número de guerras y conflictos que históricamente se han dado en una de las cunas de la llamada civilización.

Ángel Díez de Miguel