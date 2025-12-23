Si tienes voz y oído, apúntate al XII Festival de la Canción «Ciudad de Montilla»

El Excmo. Ayuntamiento de Montilla, con la colaboración La Asociación Pop Rock Montillano, organiza el XII Festival de la Canción «Ciudad de Montilla» donde podrán concursas todo el que quiera, y pueda, de mas de 5 años

La participación está abierta a los participantes nivel individual o colectivo, (máximo 3 integrantes), en las siguientes categorías:

INFANTIL: De 6 a 12 años

JUVENIL: De 13 a 18 años

ADULTOS: De 19 años en adelante

Eso si, la interpretación de las diferentes canciones será vocal obligatoriamente, pudiendo ser acompañado con su instrumento habitual, pero solo competirá con una canción.

Los participantes deberán realizar la correspondiente solicitud de inscripción y acompañarla del video en directo sin editar, tan solo con la base instrumental elegida de fondo, sin olvidar un número de teléfono para contacto y dirección de correo electrónico, antes del 1 de FEBRERO del 2026 a las 24:00 H, al correo de la asociación: poprockmontillano@gmail.com o al número de WhatsApp 626153843 (David Hidalgo).

Los videos recibidos en el correo de la asociación, se subirán a las redes sociales con el fin de darle visibilidad y promoción.

Pasaran a la Final del Festival CINCO PARTICIPANTES POR CATEGORIA. El jurado de la preselección elegirá a 3 participantes y los 2 restantes serán los más votados en las redes sociales de cada categoría, siendo el último día para votar el mismo 6 de FEBRERO del 2026

A los afortunados finalistas se les comunicará el día 16 de FEBRERO del 2026, a través de las redes sociales y personalmente a cada finalista, siendo la fase FINAL en el Teatro Garnelo, el SABADO 18 de ABRIL del 2026, siendo acompañados por un grupo de músicos para acompañarlos en directo.

PREMIOS:

INFANTIL: 1° PREMIO: 200€ 2° PREMIO: 150€ 3° PREMIO: 100€

JUVENIL: 1° PREMIO: 300€ 2° PREMIO: 200€ 3° PREMIO: 100€

ADULTOS: 1° PREMIO: 500€ 2° PREMIO: 300€ 3° PREMIO: 200€

PREMIO DEL PÚBLICO: 100€ (Por categoría)

Lo dicho, si tienes arte, aprovecha y participa. ¿Que puedes perder?