Sergio y Javier, los nuevos entrenadores del Club Badminton Montilla

Hoy traemos la entrevista a Sergio Salido Espejo y Javier Rodríguez Cobos, jugadores del club Badminton Montilla que a pesar de su lozanía, ya van a ser entrenadores de bádminton y quizás, algo mas.

Crear y cuidar la cantera debería ser siempre la prioridad para cualquier asociación, hermandad y club que se precie, ya que no solo importan los éxitos cosechados hoy o los que antaño se disfrutó, sino la proyección de futuro que se tenga para la supervivencia no solo de su directiva, sino los valores primigenios que la fundaron.

Montilla Abierta: Muy buenas, primero que todo edad y curriculum estudiantil

Javier Rodríguez Cobos: 16 años, actualmente estoy en el IES Emilio Canalejo olmeda pero antes estuve en el colegio San Luis y San Ildefonso

Sergio Salido Espejo: tambien 16 años, ahora estoy en el IES Inca Garcilaso pero antes estuve en el colegio Salesianos

M.A.: por que os apuntasteis al bádminton y que es lo que mas te gusta de este deporte

J.R.C.: Me apunté porque me gustaba el deporte en sí, porque había muy buen ambiente y porque mi prima Marta (jugadora de primera plata) me animó a apuntarme

S.S.E.: Me apunté porque mi padre jugaba y quería que yo siguiera su afición y a mí me encantó y me quedé

M.A.: ¿Qué queréis ser de mayor?

J.R.C.: No lo tengo claro pero me gustaría trabajar ayudando a las personas u ofreciendo un servicio

S.S.E.: Quiero estudiar derecho para ser notario o trabajar en los juzgados

M.A.: ¿Os gusta o practicáis algún otro deporte?

J.R.C.: No, solía ir al gimnasio para mejorar el rendimiento

S.S.E.: Me gusta mucho el pádel y también he practicado fútbol

Para el Club Badminton Montilla la cantera nunca fue un problema ya que siempre contó con un nutrido grupo de alumnos y profesorado que mas pronto que tarde tenían que dar sus frutos en eso tan preciado por cualquier tejido asociativo que se precie, la continuidad del legado. De la mano de Sergio Salido Espejo y Javier Rodríguez Cobos hemos visto ya esos frutos que hoy se van a convertir en entrenadores y mañana, quien sabe, hasta árbitros internacionales