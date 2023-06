Ser maestr@ en los tiempos que corren….

Un buen día me preguntaron si trabajaba la “Programación computacional con metodología Steam” y más allá de opinar sobre la misma y hacer una valoración, entre otras cosas, por mi desconocimiento, la respuesta ante la pregunta fue …” nosotros utilizamos el sentido común” y posiblemente hubiera añadido…el sentido común cargado de mucho corazón y con los medios a nuestro alcance para dar una respuesta equilibrada a cada día y de esta forma contribuir a hacer personas llenas de vida.

Ciertamente, nos vamos familiarizando con los términos: competencias clave, los descriptores operativos, las competencias específicas, las situaciones de aprendizaje y la evaluación correspondiente de los criterios de evaluación…entre otros…el qué, el cómo y el para qué de cada objetivo.

Una respuesta lógica por mi parte y posiblemente el de muchos otros, mientras no contemos con los medios que nos permiten dar este tipo de respuesta, ante las limitaciones de las infraestructuras, de los mínimos medios disponibles y un tipo de alumnado concreto, con características concretas y donde el entorno, condiciona la labor educativa y sin duda alguna este tipo de actuaciones. Aún así reconozco y me alegra que haya centros que lo tengan en sus objetivos y lo puedan llevar a cabo.

Estamos convencidos que el sistema que utilizamos contribuye a hacer personas llenas de vida “cuando estas personas, quieren” …problema éste determinante”, aunque ciertamente estas “nuevas directrices” sean la respuesta a las nuevas necesidades que, por cierto, reitero, necesitan de los medios adecuados para llevarlas a efecto, cosa que actualmente no contamos y donde la diversidad del alumnado, familias y circunstancias, no lo hacen del todo fácil.

Las leyes hay que adaptarlas a los contextos concretos y para ello hay que poder hacerlo, cuando, entre otras razones, no se cuentan con las variables necesarias para hacerlo, así como adecuarlo todo a lo que se pretende, más aún a sabiendas que las familias son un pilar esencial en este proceso y les falta la información y la formación necesaria para ser agente activo en este proceso.

Para enterarnos un poco de lo que estamos hablando sólo es necesario meterse en Google escribiendo el título de la frase, inicio de esta reflexión y así tener una idea de lo que va.

Aparte de esto sería muy conveniente ir a la raíz del día a día, en una escuela ”normal” y analizar los aspectos básicos que vamos dejando a un lado y que condicionan el futuro de las posibles generaciones:

Un porcentaje elevado carece de: Una lectura básica comprensiva, ágil, donde se tenga en cuenta la vocalización, los signos de puntuación y los signos de entonación. Un vocabulario adecuado y amplio, secuenciado, con exigencias de dificultad Una expresión oral mínimamente adecuada con una argumentación básica Un nivel básico de diálogo argumentativo Una expresión escrita mínimamente adecuada, respetando las indicaciones básicas para una reacción más o menos correcta. Una expresión escrita respetando las mínimas normas de escritura. Realizar composiciones variadas: cuentos, redacciones, descripciones, diálogos…. Los conocimientos básicos para la resolución de problemas de la vida diaria y las operaciones básicas que ayuden a su resolución.

Un porcentaje elevado carece de: Conocimientos básicos de cultura general Medios para el desarrollo de las plataformas digitales que se proponen Medios en sus centros y en sus casas que les permitan un desarrollo mínimo Medios adecuados para vivir cada día, siendo el objetivo primordial la Supervivencia y dar respuestas inmediatas a necesidades básicas. Interés de muchas familias por motivos derivados de la subsistencia Interés de ellos mismos por salir adelante formados Perspectivas de un futuro inmediato y que lo basan en lo pragmático

Un porcentaje muy elevado, entre los que se encontramos todos los sectores: Apreciamos una bajada de la exigencia y de la calidad Bajada de nivel para el alumnado con el fin de que todo el mundo apruebe Complejo sistema de evaluación Hartura de burocracia de la que mucha queda en despachos y olvidos Absorción de las redes y las tecnologías con la contradicción de exigir lo que no se puede. Estudiar para aprobar y no para saber Escuela donde sobran días para conmemorar y faltan días para enseñar. (Si lo que se conmemora sirve para aprender, genial. ¿Si sirve para evitar clases…?) Escuela que enseñe a pensar Escuela que busca la inclusión sin poner los medios para ello Desidia y desinterés total por el estudio Falta de cultura del esfuerzo Falta de expectativas de éxito Falta de voluntad y de perseverancia Ausencia de hábitos de trabajo Lugar secundario que ocupan los estudios Necesidad de la inmediatez, del quererlo todo aquí y ahora Competencia de estímulos alternativos que les divierten más y les proporcionan mayores satisfacciones y les exige menos esfuerzo. Lejanía en el éxito y la poca intención de intentarlo.



Podemos seguir analizando cuanto queramos, pero esto es básico para hacer personas competentes. Sin estas bases, es difícil poner en funcionamiento otras iniciativas, porque no cabe duda de la buena disposición que existe, aunque para hacer algo no sólo es necesario las buenas intenciones, sino como siempre digo , es necesario creer, querer, saber y poder.

Una vez conseguidos estas premisas básicas es bueno analizar lo que se planteaba el principio y que hacía referencia a la Programación computacional con metodología Steam.

Si nos metemos en profundidades…y entresacamos alguna información de lo ya publicado: “Un total de 126.168 alumnos y alumnas se iniciarán este curso en el estudio de diversos lenguajes de programación de distintos niveles a través del Programa STEAM: Pensamiento Computacional aplicado en el aula, puesto en marcha por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para fomentar en el alumnado la organización de datos, el reconocimiento, interpretación y desarrollo de algoritmos de forma guiada, para modelizar, automatizar y entender situaciones de la vida cotidiana, además de desarrollar la competencia digital y fomentar vocaciones científico-tecnológicas en el alumnado, especialmente en las niñas.

El programa, con metodología STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), está dirigido a centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. En su primera edición participan 587 centros docentes andaluces y 8.424 docentes implicados….” (Pueden seguir viendo y leyendo en el lugar indicado… (Consejería de Educación).

Si seguimos en profundidades hay que dejar claro que es una forma de dar respuesta a las necesidades que exigen los nuevos tiempos, las nuevas necesidades, lo nuevos intereses del alumnado o de las Instituciones Europeas y donde, entre otras cosas, no existe una formación específica para el profesorado, aunque sí hay intentos formativos, ausencia de esa formación en las familias y en definitiva para las Comunidades Educativas.

Por tanto, la respuesta del ”sentido común” es la adecuada, en unas circunstancias en la que la Formación del profesorado está en proceso en este aspecto, a pesar de las distintas ofertas que se presentan, los medios para su realización y los perfiles del alumnado y de las circunstancias variables que, en muchas ocasiones, no son las más favorables para su desarrollo.

Si nos enseñaran a caminar, antes de caminar, posiblemente todo sería distinto y más eficaz.

De este modo, tiene que cambiar mucho las circunstancias, los medios y la formación para que muchos de los Centros se monten en el carro de dar respuesta a estas nuevas necesidades que son las que parece demanda las exigencias actuales y que pasan por la renovación de personas y metodologías. Lo mismo estamos queriendo implantar una ley de ingeniería educativa a personas aún no del todo maduras y con necesidades básicas que le impiden subir escalones como se pretende.

Desde la escuela damos respuestas a las necesidades, pero los centros debemos tener todo lo anteriormente reseñado para poder dar la respuesta que se nos exige, de forma adecuada, además de no perder los elementos esenciales básicos que propicien una respuesta eficaz a las propuestas que nos ocupan y que, sin ellos, haremos que la brecha formativa y digital sea cada vez mayor.

Posiblemente lo que se quiere es hacer personas competentes para dar respuesta a un macro mercado que dé respuesta a las demandas económicas de la sociedad.

También con los valores, métodos, estrategias, psicología, pedagogía y didáctica …utilizada durante mucho tiempo, salieron grandes médicos, maestros, arquitectos, ingenieros, electricistas, fontaneros, cantantes…. y personas muy preparadas para dar respuesta a las necesidades que iban surgiendo.

Podremos hablar mucho de las necesidades de inteligencia artificial , de robótica y todo un cúmulo de temas relacionado con las nuevas tecnologías, y así se hace y se hará, pero para que la educación sea garantía de éxito no podemos perder de vista, las emociones, los sentimientos, la mirada con el alumnado, los valores que sustentan al ser humano y lo hace, precisamente humano y no un robot, preparado para dar respuesta a unas necesidades antes referidas y no tanto al disfrute de las cosas sencillas , de las esencias del sentir, del observar, del silencio, del equilibrio, del control emocional, de los valores, de las habilidades sociales, de la música ,de un cuadro, de una audición…..de tantas cosas, que parecen empezar a no ser valoradas como se merecen y que están en la esencia de la educación para ser más y mejores personas .

Si no trabajamos los 4 pilares que siempre se hacen presentes en mis reflexiones, es difícil conseguir la estabilidad y el equilibrio necesario para dar respuestas a las nuevas exigencias.

Para empoderar lo actual, no es necesario menospreciar lo anterior

Llega junio y maestro se identifica con vacaciones. Lo mismo es necesario identificarlo con compromiso, entrega, dedicación, constancia, paciencia, prudencia, profesionalidad, creer, querer, saber, poder … y tantas otras cosas. Muchos esperan que llegue Septiembre… ¿Por qué será? Demos al maestro el espacio y la autoridad que se merece. En esa tarea, todos somos responsables.

Ser maestro no es un juego, aunque la mejor forma sea aprender jugando. Ser maestro es un arte y más en los tiempos que corren.