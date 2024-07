Satse denuncia la falta de enfermeras y matronas tras despedir a mas 300 en la provincia

El Sindicato de Enfermería SATSE en Córdoba, ha alertado de la falta de enfermeras y matronas para cubrir las necesidades del plan vacacional de verano en los centros hospitalarios y centros de salud de la provincia, circunstancia que se produce sólo un mes después de dejar sin renovar a más 300 profesionales de estas categorías y mientras la Bolsa de Empleo sigue sin actualizar en estas categorías desde el año 2021.

En concreto, SATSE denuncia que se unen el despido de profesionales a finales de mayo, la falta de actualización de la Bolsa de Empleo Temporal, el retraso en el lanzamiento del plan de contratación para el verano y la precariedad en número y duración de las contrataciones aprobado esta última semana de junio, lo que ha provocado que los centros hospitalarios de la provincia se encuentren ya sin profesionales para cubrir sus necesidades de cara a los meses de verano debido a la fuga de profesionales a otras comunidades autónomas ante el caos del SAS y las mejores condiciones existentes en el exterior.

Prueba de ello, es el lanzamiento en los últimos días de las denominadas ofertas específicas urgentes por parte de los centros sanitarios del SAS en Córdoba, aprobadas en la Comisión de Seguimiento de Bolsa de cada centro, donde están presentes Administración y sindicatos, argumentando la Administración la necesidad de recurrir a esta fórmula ante “la inexistencia de candidatos en situación de disponible en la bolsa de contratación”.

Entre otras, se han publicado convocatorias públicas para la provisión temporal de puestos de Enfermera/o para los Hospitales Reina Sofía, Para toda el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba que integra los hospitales de Cabra, Montilla , Puente Genil y toda la Atención Primaria del Sur, Hospital Pozoblanco, y Distritos de Atención Primaria de Córdoba, Guadalquivir y Norte, para cubrir el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024. También se han publicados ofertas específicas de Matronas para cubrir las vacaciones en estos centros sanitarios.

Para SATSE es contradictorio justificar la provisión de estas plazas en que no hay profesionales disponibles cuando no han publicado ni siquiera los listados con los méritos actualizados de la Bolsa Única de Empleo, siguiendo actualmente vigentes los correspondientes al año 2021 como viene denunciando SATSE de forma reiterada, de manera que promociones completas de profesionales (2022, 2023 y 2024) no aparecen en la bolsa de empleo temporal del SAS.

A esta situación se une, tal y como denuncia el Sindicato de Enfermería, el retraso en comenzar a ofertar y la precariedad de los contratos ofertados por el SAS de cara al verano, con tres meses de duración en el mejor de los casos, frente a las ofertas presentadas por otros servicios de salud del Estado de hasta 7 y 9 meses.

Recortes en mayo

Como viene advirtiendo SATSE, estas son las primeras consecuencias del recorte de personal aplicado en los centros sanitarios de la provincia de Córdoba en los que se dejaron sin renovar a 31 de mayo 300 contratos de enfermeras/os, junto a otros de matronas o fisioterapeutas que eran imprescindibles por ser parte de la estructura.

Lamentablemente, la errática política de personal del SAS provoca que apenas un mes después no cuenten con profesionales para cubrir las necesidades asistenciales de los cordobeses pues, como es evidente, se ha producido un éxodo de profesionales a otras comunidades autónomas en busca de una mayor estabilidad laboral.

Merma de derechos

De hecho, SATSE denuncia que desde algunos centros ya se está intentando suplir la falta de personal a costa de mermar los derechos laborales de los trabajadores, caso por ejemplo del Hospital Reina Sofía, o los de Cabra y Montilla, donde en unidades donde habitualmente hay 3 enfermeras el mismo trabajo lo tendrán que realizar 2, y servicios donde había 2 enfermeras que sólo va a quedar una por turno. Esta realidad compromete los derechos laborales de los trabajadores y también pone en grave riesgo la seguridad y la calidad de la atención al paciente.

Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería advierte que no permanecerá impasible ante este escenario negativo generado por la negligente gestión de personal en el SAS y continuará con sus movilizaciones y su campaña informativa a los usuarios, instando tanto a ciudadanos como trabajadores de la Sanidad cordobesa a denunciar todas estas circunstancias, y exigiendo la actualización inmediata de la Bolsa de Empleo del SAS sin notas de corte.