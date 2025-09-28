¿Qué está pasando en Palestina? (II) Mi opinión

Creo que lo que llamamos comunicación tiene 4 modelos distintos:

Información, son los hechos y los datos (está lloviendo) Opinión, debe basarse en datos y argumentos (la lluvia vendrá bien para el campo) Publicidad, difusión de la información (las autoridades alertan de posibles riadas) Propaganda, es la parte interesada de la comunicación (Compre paraguas Pepe)

En el artículo (I) he tratado de dar información veraz y objetiva y en base a ella, en este capítulo (II) intentaré dar mi opinión honesta pero inevitablemente subjetiva, se basa en mis creencias, en mi sentido de la verdad y la justicia. Seguramente aparezcan más preguntas que respuestas, pero preguntar es otra forma de opinar. Dicho esto, vamos a ello.

¿Hasta cuándo puede soportar la Comunidad Internacional las actuaciones de un estado miembro que ignora las resoluciones de la ONU con la colaboración necesaria de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad?

Cuando un miembro de un club incumple sistemáticamente las reglas, lo normal es que sea expulsado, ¿Es eso lo que habría que hacer con Israel?, ¿Expulsarle de la ONU y que bajo las normas de esta organización se obligue a los estados a organizar una fuerza militar de intervención que ponga orden en ese territorio? ¿Debería derogarse la Resolución 181 y por tanto negar a los judíos el derecho a tener un estado propio por la actitud irresponsable del actual gobierno sionista de Netanyahu?

Si las Instituciones Internacionales no están siendo útiles para la resolución de conflictos de forma pacífica, entraremos en la ley de la selva. Como demócrata, creo en el Estado de Derecho, también en el derecho internacional y creo que la verdadera justicia, debe ser igual para todos, sean pueblos, estados o individuos.

Como se ha reflejado en los hechos históricos, antes de la fundación e independencia de Israel, grupos sionistas ejercieron el terrorismo en el territorio, fundamentalmente contra el Reino Unido que era el administrador, aquellos grupos ignoraban a la población palestina, que no disponía de autoridad ninguna ni de hecho ni de derecho. Alguno de esos terroristas llegó a ser Primer Ministro, creo que esto deslegitima a todos aquellos que sistemáticamente recurren a condenar de terroristas a quienes se oponen a ellos con más o menos violencia. El Israel democrático utiliza balas contra las piedras de los niños de las intifadas, yo a eso también lo llamo terrorismo y este comportamiento carente de empatía hacia quienes son, incluso ciudadanos del propio estado, esa falta de solidaridad y esa imposición de la ley del más fuerte, genera inevitablemente más odio y más violencia contra quien se impone por la razón de la fuerza y no por la fuerza de la razón.

¿Alguien habría entendido que ningún gobierno de España, ni siquiera la dictadura de Franco, hubiera bombardeado San Sebastián o Bilbao para luchar contra ETA?

Resulta curioso que, en nuestra patria, los seguidores y herederos del régimen franquista, han olvidado que el Estado de Israel jamás fue reconocido por la dictadura de Franco, el reconocimiento se hizo en 1986 con un gobierno del PSOE.

El Estado de Israel ha estado amenazado por sus vecinos árabes desde el momento mismo de su fundación, eso es porque una potencia colonial, el Reino Unido, utilizó su influencia en la recientemente creada ONU para decidir sobre lo que era el territorio palestino que ellos mismos tenían que proteger, fue una decisión del colonialismo europeo sin contar para nada con la población autóctona y dueña del territorio, es normal que los judíos acepten la propuesta y es igual de normal que los palestinos la rechacen, unos llegan a un territorio y los otros se ven obligados a marcharse.

La presencia del Estado de Israel en Oriente Medio garantizaba la presencia de lo que llamamos occidente en el área clave para la explotación petrolera, es como una cabeza de puente en ese territorio, por eso es tan firmemente defendido por los líderes de occidente, USA y UK, por eso somos tan tibios a la hora de condenar lo que es a todas luces un genocidio, no sé si jurídico, pero auténtico e insoportable desde el punto de vista moral.

Desde el punto de vista geoestratégico, occidente ha tenido otros aliados en la zona, como el Sha de Persia y también ha tenido momentos serios de oposición, como los intentos panarabistas de Nasser desde Egipto y los intentos de unidad de países árabes pero con economía socialista del partido Baaz de Siria e Irak, todos ellos han sido sometidos a presión hasta que han saltado por los aires, esto es el resultado de las políticas neocolonialistas de occidente y también de la guerra fría.

En nuestros días occidente ha conseguido otros aliados en la región, son las monarquías absolutas del Golfo Pérsico, que en absoluto suponen el más mínimo riesgo ni para occidente ni para Israel, pero este debería facilitar las cosas a sus socios petroleros para que estos no tengan que estar justificándose ante sus propios pueblos al ver como unos musulmanes son masacrados por los judíos y sus amigos cristianos, todo esto dejará una siembra de odio que inevitablemente dará cosechas de más violencia, más muerte y más sufrimiento para esa tierra maldita que llamamos Tierra Santa.

Occidente es culpable de lo que pasa en Palestina, este gobierno sionista y asesino de Israel solo es el brazo ejecutor, nada de lo que estamos viendo sería posible si USA se comportara civilizadamente y desgraciadamente para nuestros valores europeos, formamos parte de esa banda que por acción u omisión está destrozando Gaza y con ella todos los valores que nos conforman como países civilizados, los derechos humanos, la tolerancia, la democracia, la solidaridad, el bien común.

En 1991 hubo un intento serio de construir la paz, comenzó en la conferencia de Madrid, siguió en Oslo y culminó el 13 de septiembre de 1993, cuando se firmó en la Casa Blanca con la presencia del presidente Bill Clinton, Yitzhak Rabin (Primer Ministro de Israel) y Yasser Arafat (Presidente de la OLP). La icónica foto del apretón de manos entre Rabin y Arafat simbolizó la esperanza de paz. Tenemos que recordar que Rabín fue asesinado en noviembre de 1995 por un fanático judío ultrarreligioso que se oponía a los acuerdos de paz, el asesinato fue justo después de una gran concentración por la paz en Tel-Aviv.

Los ciudadanos de Israel solo son culpables de haber dado el gobierno a esta banda criminal y fanática que les gobierna hoy y que debe tener su propio juicio como los nazis tuvieron su Núremberg.

Hay un ejemplo claro en el que la acción internacional acabó con un régimen perverso como era el “apartheid en Sudáfrica”, fue un movimiento complejo y diverso que se desarrolló a lo largo de varias décadas y desempeñó un papel crucial en el fin del régimen segregacionista. Funcionó a través de una combinación de presiones diplomáticas, económicas, culturales y deportivas.

¿Qué estamos esperando para hacer lo mismo? Dejemos de discutir si Israel debe ir o no a Eurovisión y comencemos un embargo comercial, ejerzamos presión diplomática, y aislemos a los genocidas en cualquier manifestación deportiva, cultural o científica.

En 1974, la Asamblea General de la ONU suspendió a Sudáfrica, impidiendo su participación. Sudáfrica no fue readmitida hasta 1994, después de su transición democrática.

En el contexto de las guerras púnicas entre Roma y Cartago, Catón el Viejo llegó a la conclusión de que Roma no podría controlar el Mediterráneo occidental mientras existiera Cartago y por eso, independientemente del tema que se tratara en el Senado romano siempre acababa sus discursos diciendo “Además opino que Cartago debe ser destruida”, de ahí viene la famosa frase “Carthago delenda est”.

¿Será necesario que el mundo civilizado haga como Catón el viejo y diga “Israel delenda est”?

Ángel Diez de Miguel