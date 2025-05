La localidad de Palenciana ha vivido hoy el primero de los dos días de huelga convocados por el sindicato CTA ante los graves incumplimientos del convenio colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio y los acuerdos alcanzados en el SERCLA entre las trabajadoras de OHL

Según CTA , OHL es una multinacional del sector de la construcción que en la crisis de 2008 decidió ampliar su actividad al sector de los servicios públicos, pero pese a ser una gran empresa con grandes beneficios no respeta los más mínimos derechos de sus trabajadoras, no les paga el salario mínimo interprofesional, no les respeta el derecho a las licencias retribuidas, ni a los asuntos propios, no les respetan las 48 horas de descanso intersemanal, ni el descanso de 12 horas entre jornadas…

En noviembre del año pasado se acordó y pactó en un SERCLA la solución a todos los incumplimientos del convenio y la legislación laboral que OHL, Servicio de Ayuda a Domicilio en Palenciana, no respetaba; pero la situación en lugar de normalizarse se ha deteriorado y las trabajadoras sufren un trato más degradante aún.

Durante los dos días de paro las trabajadoras se concentraran en las puertas del Ayuntamiento de Palenciana para hacer pública su protesta y defender sus derechos, al tiempo que reclamar de la administración local que haga cumplir a la concesionaria del servicio, OHL, con la legislación laboral y los compromisos que firma con sus trabajadoras.