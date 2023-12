Piedra Dropa vuelven Borrachos Perdidos 

Dentro de un rato se estrenará Borrachos Perdidos, el nuevo single del grupo montillano Piedra Dropa.

Piedra Dropa o lo que es lo mismo Tony a la batería, Manu Entrena al Bajo, Jose Romero a la guitarra y Manu Ramírez, son los componentes de esta banda montillana, creadores de su propio contenido y que llevaban mas de un año sin dar señales de vida propia

¿Que podemos esperar de vuestro nuevo single?

Manu Ramírez: Es un rock auténtico, un rock clásico, que creo que se necesita en estos tiempos donde creo que el rock está a un lado, aunque no muerto!

Dentro del Yo me lo guiso, yo me lo como, lema no oficial de Piedra Dropa, contadme como y donde habeis hecho el videoclip

Manu Ramírez: Hemos grabado el videoclip en Granada y nos lo hemos pasao del carajo, una banda de colegas, que más quieres… jajajaj, ha sido grabado como de costumbre en 20.000 Leguas Estudio, nuestra segunda casa

¿Es solo un sigle o hay mas detrás de Borrachos perdidos?

Manu Ramírez: Es el primer single de un nuevo disco que estamos preparando y que estará a finales del año que viene, seguramente, sino antes ..

A pesar de la ingente cantidad de actividad de la banda, el ultimo disco fue en 2020, Vivir en sociedad, después colaboraciones, parón y parecía que el grupo de habia diluido, ¿que os ha pasado?

Manu Ramírez: La historia del parón es el trabajo de cada uno y que la formación a veces cambia porque no todos reman en la misma dirección…. y ahora que veo que la banda funciona genial podemos grabar un muy buen disco porque tenemos muy buenas canciones.

Pues nada, expectante me quedo hasta oir este nuevo single Borrachos Perdidos y el proximo disco que seguro nos deja un buensabor de boca.

Por lo pronto podremos escuchar alguno de sus temas clásicos y de los nuevo en el proximo 29 como teloneros de los Inhumanos.

Antonio Galán