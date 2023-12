Patricia Carmona Pulido defendió título en Tailandia

Patricia Carmona Pulido defendió titulo el pasado fin de semana en las paradisíacas playas tailandesas de Karon Beach, que si bien el ganar era lo de menos, terminar la Oceanman y en 6º posición de la final mundial, es todo un logro.

Montilla Abierta: Enhorabuena por la proeza, ¿Cómo describirías la final de la Oceanman?

Patricia Carmona Pulido: Ha sido una travesía dura por la corriente, mucho nivel de participación pero estoy contenta de cómo he cruzado la meta y de no haber penado en los 10km. Cruzar la meta de una final mundial con semejante sonrisa no tiene precio.

M.A.: ¿Cuánto tiempo te ha llevado la preparación de la prueba?

P.C.P.: Llevo preparando pruebas de natación de larga distancia más de un año. Aunque en realidad la parte que se focaliza más en la prueba, han sido 4 meses.

El plan de entrenamiento contempla 5 días de natación con sesiones de diversa índole: series, tirada larga, natación continua, además, sesiones complementarias de fuerza en el gimnasio, remo y bicicleta. Y un considerado descanso y alimentación.

M.A.:¿que te ha motivado a seguir superándote para este tipo de prueba?

P.C.P.: Me motiva seguir mejorando día a día en un deporte tan bonito como la natación. El nadar en aguas abiertas también te permite conocer sitios nuevos y disfrutar del mar. Y en el fondo, lo que más me motiva es el estilo de vida que se impone cuando adoptas una rutina de este tipo

M.A.: ¿Qué te llevas del reto conseguido?

P.C.P.: A ser persistente, a trabajar por lo que te gusta a sabiendas de que no vas a estar en el podio y disfrutar de la experiencia

M.A.: ¿has acabado reventada o te atreves a ponerte nuevos retos para el 2024??

P.C.P.: Una buena preparación me ha permitido terminar la prueba muy bien y recuperarme aún mejor del esfuerzo. Para 2024 quiero focalizarme en media distancia para mejorar y pulir detalles en técnica y velocidad

M.A.: Si bien el merito es tuyo, ¿tienes algún agradecimiento que hacer?

P.C.P.: Por supuesto, primero gracias a mis padres por el apoyo, a Carlos Aznar Gallego por la preparación, al Club y Escuela de triatlón Tribbost y el cariño y apoyo de todos los amigos.

Antonio Galán