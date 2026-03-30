Ofertas de empleo disponibles en Montilla

Montilla presenta en estos momentos distintas oportunidades laborales en sectores como la industria agroalimentaria, el comercio, la hostelería o los servicios. Tanto si buscas un puesto fijo como si prefieres un trabajo temporal, aquí puedes encontrar una selección de vacantes activas adaptadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, te mostramos algunas de las ofertas de empleo más destacadas esta semana en Montilla y su entorno:

Conductor internacional en Montilla (Córdoba)

Se buscan 10 conductores internacionales para vehículo lona en Montilla, con experiencia mínima de un año en camión con remolque o tractocamión. Las funciones incluyen carga, enganche y sujeción correcta de la mercancía. Se requiere permiso de conducir C+E. Contrato temporal de 180 días a jornada completa de 40 horas semanales, salario de 1.558 € brutos mensuales con pagas extras prorrateadas.

Oferta de empleo gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)



Enfermero/a para residencia de mayores – Lucena (Córdoba)

Centro residencial en Lucena busca enfermero/a para atención directa a residentes en turno de mañana. Se requiere titulación oficial en Enfermería, habilidades de comunicación, trabajo en equipo y compromiso con el cuidado de personas mayores; se valorará experiencia en geriatría. Se ofrece contrato indefinido, entorno profesional estable, salario de 1.567,96 € brutos/mes y trabajo en equipo multidisciplinar centrado en la calidad asistencial y el bienestar de los residentes.

Oferta de empleo vista en Tablondeanuncios.com

Administrativo contable en Bodegas Cruz Conde, Montilla

Bodegas Cruz Conde busca administrativo contable para gestionar operaciones financieras y contables, conciliación de cuentas, facturación y elaboración de informes fiscales y financieros. Se requiere experiencia en software contable, conocimientos sólidos de contabilidad y finanzas, capacidad de análisis de estados financieros y organización para cumplir plazos. Puesto a jornada completa y presencial en Montilla (Córdoba), en una empresa con larga tradición en la elaboración de vinos y licores reconocidos nacional e internacionalmente.

Oferta de empleo encontrada en la red profesional LinkedIn

Técnico de laboratorio de industria alimentaria en Montilla

Se busca técnico de laboratorio para almazara en Montilla (Córdoba) encargado de análisis físico-químicos y sensoriales, preparación y archivo de muestras, y control de calidad de la materia prima durante la producción. Se requiere formación profesional de grado medio en área relacionada, experiencia mínima de 3 meses y permiso de conducir B. Jornada completa con horario de 08:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00, salario de 1.666 € brutos mensuales con pagas extras prorrateadas.

Oferta de empleo gestionada por el SAE