Nueva Ley de Policías Locales para el primer trimestre de 2023

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado que la nueva Ley de Policías Locales de Andalucía, que en la actualidad se encuentra en tramitación parlamentaria, será aprobada en el primer trimestre de 2023.

Así lo ha desvelado durante el acto de clausura de la XLIX Promoción del Curso de Ingreso en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía que imparte el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) y que ha tenido lugar en Sevilla.

«Vamos a seguir reforzando la seguridad de nuestros municipios dando un paso más con la aprobación de la nueva Ley de Policías Locales de Andalucía. Una ley que llevamos 20 años esperando y que está a punto de culminar su periodo de tramitación en el Parlamento«, ha comentado el consejero de la Presidencia. «Confiamos que a finales de marzo se apruebe el nuevo texto normativo que estamos mejorando durante su tramitación parlamentaria. Pido el máximo consenso para que Andalucía sea la comunidad autónoma con la Ley de Policías Locales más moderna y avanzada de la historia», ha proseguido.

Una ley que, entre sus principales novedades, se establece la exigencia de un mínimo de cinco efectivos en todos los cuerpos de la Policía Local y la obligatoriedad de que todos los municipios con población mayor o igual a 5.000 habitantes cuenten con cuerpo de la Policía Local.

Igualmente, se establecen regímenes transitorios para aquellos municipios que cuenten con cuerpo de la policía local al momento de la entrada en vigor de la futura ley, pero no cumplan con el requisito mínimo de cinco efectivos. Con la normativa actual no hay mínimo exigido y muchos municipios pequeños cuentan con un único funcionario en sus respectivos cuerpos. La nueva ley contempla también la asociación de municipios cuando dos o más limítrofes no dispongan de recursos suficientes por separado.

Por otro lado, el texto normativo también promueve que, por parte de los ayuntamientos y de manera preferente, se establezcan patrullas compuestas por más de un agente o en colaboración con otras fuerzas y cuerpos de seguridad.

Más policías locales en Andalucía

Además, Sanz ha destacado el «esfuerzo» que está realizando el Gobierno andaluz para dotar a los ayuntamientos y a los municipios andaluces de más policías locales a través del IESPA. Así, ha explicado que «Andalucía cuenta con unos 10.000 policías locales para 8,5 millones de andaluces y casi 800 municipios, por lo que la proporción es escasa».

En ese sentido, el consejero ha reseñado que debido a «la importancia que tienen la labor que desempeñan los Cuerpos de la Policía Local en nuestros pueblos y ciudades «sólo en los últimos 4 años se han formado en el IESPA casi 1.200 agentes nuevos».

XLIX Promoción del Curso de Ingreso en los Cuerpos de la Policía Local

Durante su intervención, el consejero de la Presidencia ha querido dar la enhorabuena a los alumnos de la XLIX Promoción de los Cursos de Ingreso en los Cuerpos de la Policía Local que hoy se han graduado.

En total, 196 nuevos agentes que se incorporan desde ya a su trabajo en 64 municipios andaluces para los que Antonio Sanz ha tenido palabras de agradecimiento y admiración «por vuestra vocación de servicio público». Así, Sanz ha concluido afirmando que «esta nueva hornada de policías locales representa una inspiración para el conjunto de los andaluces».