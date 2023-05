Nueva cita del BTT con XXVIII Ruta MTB Ciudad de Lucena

La ‘XXVIII Ruta MTB Ciudad de Lucena’ prevista para el domingo 21 de mayo a partir de las 10 de la mañana, esta organizada por el B.C. de Montaña La Ralenga es la encargada de ofrecer un año más una atractiva propuesta de BTT para los amantes de esta modalidad tanto de la provincia cordobesa como de otras limítrofes.

Estas XCM Series son una competición provincial de la modalidad de BTT Media Maratón que la Federación Andaluza de Ciclismo pone en marcha con la colaboración de la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba y gracias a la labor organizadora de los clubes ciclistas y ayuntamientos de la provincia.

Los 43km de recorrido tendrán en la Ciudad Deportiva de Lucena su punto de inicio y final. Tras los primeros 1200m neutralizados, posteriormente se dará la salida real y los bikers se adentrarán en el medio natural recorriendo parajes espectaculares de la Subbética, pasando por lugares tan interesantes como la impresionante Sierra de Araceli bordeando su santuario o el lugar donde se encontraba la ya desaparecida Encina Milenaria de Rute.

En total se acumularán unos 1038m de desnivel positivo. Habrá un punto de cierre de control en el km 31 a las 13:05h.

Las inscripciones se pueden formalizar en este enlace hasta el jueves 18 de mayo a las 15h o agotarse antes las 250 plazas dispuestas por la organización. El precio para federados es de 14€ y 24€ para no federados, no siendo posible in situ el día de la carrera.

Están convocadas para este evento las siguientes categorías: cadete, júnior, sub23, élite, máster 30-40-50-60 y la no competitiva de cicloturista (todas masculinas y femeninas). Al término del evento se premiará con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría competitiva, además de la clasificación general.

Clasificación por clubes

Encabeza esta clasificación, a falta de celebrarse antes la cita del día 13 en Villanueva de Córdoba, el C.D. El Corre con 350 puntos tras haberse disputado ya tres pruebas, con el C.D.C. Juan Pedro Trujillo segundo con 305 y el C.D. Peña Ciclista San Bartolomé tercero al sumar 290 puntos hasta la fecha.