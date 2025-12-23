Muere una persona en una colisión frontal entre dos turismos en Córdoba

Una persona ha perdido la vida tras colisionar dos turismos ayer tarde en Córdoba, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Varios ciudadanos llamaron al teléfono 1-1-2, poco antes de las 20:30 horas del lunes, para informar de una colisión entre dos coches en el kilómetro 284 de la carretera N-432 (sentido Espejo). En sus avisos indicaban que había una persona herida y que se estaban produciendo retenciones en la calzada. La sala coordinadora activó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de la calzada.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado al 1-1-2 que una persona ha fallecido en este suceso y que se ha tratado de una colisión frontal entre dos turismos.