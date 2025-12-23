Montilla Abierta

Muere una persona en una colisión frontal entre dos turismos en Córdoba

Dic 23, 2025

Una persona ha perdido la vida tras colisionar dos turismos ayer tarde en Córdoba, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Casanueva: “el Gobierno de Sánchez no piensa hacer la autovía en la N-432”

Varios ciudadanos llamaron al teléfono 1-1-2, poco antes de las 20:30 horas del lunes, para informar de una colisión entre dos coches en el kilómetro 284 de la carretera N-432 (sentido Espejo). En sus avisos indicaban que había una persona herida y que se estaban produciendo retenciones en la calzada. La sala coordinadora activó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de la calzada.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado al 1-1-2 que una persona ha fallecido en este suceso y que se ha tratado de una colisión frontal entre dos turismos.

