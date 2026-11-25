Más de 30 personas voluntarias han participado durante los días 21 y 22 de noviembre en dos jornadas de conservación ambiental en el Parque Periurbano Los Villares, en Córdoba, centradas en el mantenimiento de las cajas nido instaladas en este espacio natural. La actividad, promovida por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha contado con la colaboración del Grupo Local de SEO/BirdLife Córdoba.

Durante las jornadas, las personas participantes han recorrido diferentes zonas del parque para localizar, revisar, limpiar y reparar las cajas nido, unos refugios artificiales que facilitan la reproducción de distintas especies de aves. Los trabajos han incluido el desmontaje de las estructuras para comprobar su estado de conservación, realizar las reparaciones necesarias y volver a colocarlas en sus emplazamientos originales.

El Parque Periurbano Los Villares cuenta actualmente con una red de entre 150 y 170 cajas nido, cuyo seguimiento y mantenimiento periódico realiza SEO/BirdLife Córdoba. Estas instalaciones favorecen la nidificación de especies como carboneros, herrerillos y trepadores azules, que utilizan cavidades para reproducirse.

La presencia de estas aves insectívoras contribuye al equilibrio de los ecosistemas forestales, ya que desempeñan una función importante en el control natural de las poblaciones de insectos. Por ello, el mantenimiento de las cajas nido constituye una actuación de apoyo a la biodiversidad y a la conservación de la fauna del parque.

Participación ciudadana y educación ambiental

Además de los trabajos de mantenimiento, las jornadas han permitido acercar a las personas participantes a los valores naturales de Los Villares y conocer la importancia de las actuaciones de conservación que se desarrollan en este espacio protegido.

A través de explicaciones sobre la biodiversidad del parque y las especies que utilizan estos refugios, la actividad ha combinado el trabajo práctico de conservación con la sensibilización ambiental, favoreciendo la implicación ciudadana en el cuidado del patrimonio natural.

La iniciativa se enmarca en el Programa de Fomento del Voluntariado en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y ha sido promovida por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos y la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA).

El Grupo Local de SEO/BirdLife Córdoba ha asumido la coordinación técnica de los trabajos, dando continuidad a las labores de seguimiento y mantenimiento de cajas nido que desarrolla desde hace años en Los Villares y otros espacios naturales protegidos.

Esta actuación forma parte del programa «Acciones de dinamización socioeconómica y promoción de la sostenibilidad en espacios naturales protegidos de Andalucía», financiado a través del Programa FEDER Andalucía 2021-2027.