Fina Martínez conoce, junto al presidente de INERCO, Pedro Marín, la compañía andaluza que integra consultoría, ingeniería y tecnologías propias para afrontar los grandes retos ambientales y energéticos La Junta dispone de herramientas para consultar los condicionantes ambientales de los proyectos y de un sistema voluntario para calcular, reducir y compensar la huella de carbono empresarial

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha detallado este viernes las medidas que recoge la normativa andaluza para simplificar la tramitación de los proyectos industriales, prevenir la contaminación y

aprovechar los materiales que se generan durante la producción. Durante una visita a las instalaciones de INERCO, ha abordado cómo se aplican estas disposiciones a las empresas, desde la preparación de una nueva planta hasta el seguimiento de su actividad.

La consejera, junto con la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, Carmen Jiménez, ha recorrido las dependencias acompañada por el presidente de la compañía, Pedro Marín, donde ha conocido de primera mano las capacidades de la compañía andaluza y las soluciones tecnológicas aplicadas a la sostenibilidad industrial. INERCO, fundada en 1984, reúne en una misma organización consultoría especializada, ingeniería y desarrollo de tecnologías propias para abordar de forma integral los retos ambientales y energéticos de la industria.

“Andalucía puede sentirse orgullosa de contar con empresas que, desde nuestra tierra, generan conocimiento y tecnología para acompañar a la industria en su transformación sostenible y proyectan ese talento por todo el mundo”, ha señalado Fina Martínez.

Por su parte, Pedro Marín ha agradecido a la consejera su visita y “los esfuerzos de la Junta por avanzar en la simplificación administrativa, un ámbito en el que Andalucía está siendo un ejemplo”. Asimismo, ha subrayado que “INERCO es una empresa

tecnológica singular, nacida en Andalucía hace más de 40 años, que integra conocimiento, ingeniería y tecnologías propias para desarrollar soluciones frente a los grandes retos de sostenibilidad en todo el mundo”.



Tras una presentación general de la compañía, la delegación ha conocido proyectos desarrollados en distintos países y capacidades que abarcan la gestión ambiental, el tratamiento de emisiones, aguas y suelos, el control acústico, la eficiencia energética,

el hidrógeno renovable, la captura de CO2, el biogás y el biometano y el almacenamiento térmico y eléctrico, entre otras áreas.

Fina Martínez y Pedro Marín han coincidido en la importancia de la colaboración público-privada para impulsar una industria más competitiva y sostenible, y para consolidar en Andalucía capacidades tecnológicas con proyección internacional. En este punto, la consejera ha señalado que, antes de poner en marcha una industria o modificar una instalación existente, es necesario estudiar qué efectos puede tener sobre su entorno y qué medidas debe adoptar para prevenirlos. Precisamente, la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía regula esa comprobación y los permisos que corresponden a cada proyecto según sus características.

Entre las medidas de simplificación, la consejera ha destacado la coordinación de la autorización ambiental con la evaluación de los posibles impactos del proyecto. Así, la empresa presenta una sola vez los documentos que sirven para ambos procedimientos y, cuando corresponde, se realiza una consulta conjunta a las administraciones afectadas y a la ciudadanía. “La ley recoge la presentación única de la documentación común y la realización conjunta de estos trámites para evitar duplicidades”, ha indicado. Además, ha precisado que el plazo legal para resolver la autorización ambiental unificada ha pasado de ocho a seis meses.

Para preparar esa documentación, los promotores pueden consultar previamente a la Administración qué aspectos deben estudiar. La norma también prevé una revisión por colegios profesionales o entidades colaboradoras, conforme al procedimiento que se

establezca reglamentariamente, para comprobar que el expediente reúne la información necesaria antes de presentarlo.

Prevención y control

Al estudiar el lugar elegido para una instalación, las empresas disponen de herramientas de la Junta que ofrecen datos sobre las características del territorio. Fina Martínez ha informado sobre el visor INDICA, que reúne información sobre espacios

protegidos, hábitats y especies sensibles, procedente de la Red de Información Ambiental de Andalucía, REDIAM, y otras fuentes oficiales. Su consulta ayuda a tener en cuenta estas circunstancias desde el diseño inicial de la actuación.

A partir del análisis de cada proyecto, la Consejería establece las condiciones que debe cumplir durante su funcionamiento. Estas pueden incluir límites a los contaminantes emitidos, medidas para evitar daños y controles para comprobar que se respetan las exigencias del permiso.



La consejera ha relacionado estas condiciones con las llamadas mejores técnicas disponibles para las Autorizaciones Ambientales Integradas: soluciones que han demostrado su eficacia para prevenir o reducir la contaminación y que pueden utilizarse en cada sector en condiciones técnica y económicamente viables. Su aplicación alcanza tanto a los equipos como a la manera de diseñar, mantener y utilizar las plantas.

En el caso de las emisiones al aire, el seguimiento se realiza tanto sobre los focos industriales como sobre el ambiente que los rodea. Los controles de una instalación comprueban los contaminantes que emite, mientras que las estaciones de vigilancia

miden la calidad del aire. La Consejería dispone también de instrucciones técnicas para efectuar estas comprobaciones y de información específica para las actividades afectadas.

Asimismo, determinadas industrias deben comunicar periódicamente qué sustancias emiten y qué residuos envían fuera de sus recintos para recibir tratamiento. La Administración autonómica revisa estos datos antes de remitirlos al Ministerio

competente para su incorporación al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, conocido como PRTR. Esta información es pública y facilita conocer los efectos de las actividades incluidas en el sistema.

Economía circular

Fina Martínez ha subrayado que la Ley de Economía Circular de Andalucía recoge el aprovechamiento de materiales generados en una actividad para utilizarlos en otra, siempre que cumplan los requisitos exigidos. Estas conexiones entre empresas,

denominadas simbiosis industrial, buscan que los recursos encuentren un nuevo uso productivo y reducir así la cantidad que se desecha.

Una sustancia obtenida de manera secundaria durante la fabricación puede emplearse como subproducto si reúne las condiciones legales para su utilización posterior. Cuando el material ya es un residuo, debe pasar por una operación de recuperación y

acreditar los requisitos necesarios para convertirse en producto o materia prima.

Ambas vías están sujetas a garantías técnicas, ambientales y sanitarias.

Asimismo, la consejera ha hecho hincapié en la elaboración de la Estrategia Andaluza de Economía Circular, cuyo proceso participativo aún en marcha recoge las necesidades y propuestas del sector industrial sobre prevención de residuos,

aprovechamiento de materiales y uso eficiente de los recursos. Su proceso participativo ha incluido un panel dedicado al sector industrial, celebrado en Huelva, para recoger sus necesidades y aportaciones.

Para comparar materiales y formas de fabricación, la legislación autonómica fomenta también el análisis del ciclo de vida, que estudia los efectos ambientales de un producto desde la obtención de sus materias primas hasta su uso y tratamiento final.

Esta metodología aporta información sobre las consecuencias de las decisiones tomadas en cada etapa, incluidas las que se producen fuera de la propia fábrica. Además de aprovechar mejor los recursos, las empresas deben atender a las emisiones de gases que contribuyen al cambio climático. Fina Martínez ha concretado las funciones de la Consejería en la autorización, el seguimiento y la validación de las emisiones de las instalaciones sujetas al comercio de derechos de emisión.

También ha diferenciado estas obligaciones de las herramientas voluntarias disponibles para las organizaciones que desean calcular su huella de carbono y elaborar planes para reducirla.

A través del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, SACE, las entidades pueden identificar de dónde proceden sus emisiones y decidir qué cambios introducir para disminuirlas. Además, este instrumento registra proyectos que absorben dióxido

de carbono de la atmósfera y las compensaciones asociadas a ellos. “El SACE ofrece a las organizaciones un marco para calcular su huella, establecer planes de reducción y registrar compensaciones mediante proyectos de absorción”, ha añadido.