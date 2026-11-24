La localidad cordobesa de Los Pedroches acogió este domingo una nueva cita del XIII Circuito Provincial de BTT NaturCor 2026, en una jornada marcada por el buen ambiente, la convivencia y el disfrute de la naturaleza.

El XIII Circuito Provincial de BTT NaturCor 2026 hizo parada el domingo 22 de noviembre en Cardeña, localidad de la comarca de Los Pedroches que acogió una nueva edición de su ‘Ruta por Tierra de Linces’. Una marcha cicloturista de carácter no competitivo que permitió a los participantes disfrutar de una magnífica mañana de bicicleta de montaña en un entorno natural privilegiado. El sol fue protagonista durante toda la jornada, aunque las bajas temperaturas se dejaron notar a primera hora, sin impedir que reinara un excelente ambiente entre los asistentes.

Esta cita, promovida por la Diputación de Córdoba y coordinada por la Federación Andaluza de Ciclismo, contó con la organización del Ayuntamiento de Cardeña, que preparó un atractivo recorrido circular de 37,49 kilómetros por algunos de los parajes más representativos del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro.

A partir de las 10 de la mañana, los cicloturistas se dispusieron a afrontar una ruta que discurrió principalmente por la zona sur del municipio, atravesando caminos y senderos rodeados de dehesas de encinas, alcornoques y robles melojos. Un paisaje característico de esta comarca cordobesa que constituye, además, uno de los hábitats naturales del lince ibérico.

Durante el itinerario, los participantes pasaron por Venta del Charco, pedanía situada aproximadamente en el kilómetro 13 del recorrido, para continuar posteriormente hacia el norte y visitar Aldea del Cerezo, antes de emprender el regreso a Cardeña.

Lejos de la exigencia de una competición, la marcha permitió disfrutar del ciclismo de montaña desde una perspectiva recreativa, sin clasificaciones ni cronómetros, poniendo en valor el compañerismo y el contacto con la naturaleza. La música y el buen ambiente acompañaron una jornada en la que lo verdaderamente importante fue compartir kilómetros y disfrutar de una agradable mañana sobre dos ruedas.

Uno de los momentos más destacados llegó con el avituallamiento preparado por la organización, en el que no faltó el jamón de la propia comarca de Los Pedroches, acompañado de fruta y agua para reponer fuerzas. Un detalle que permitió a los asistentes degustar uno de los productos más representativos de la gastronomía local mientras compartían experiencias y anécdotas de la ruta.

La actividad transcurrió sin incidencias, en un ambiente de convivencia y compañerismo que volvió a poner de manifiesto el carácter popular de este circuito provincial. Tras completar el recorrido y regresar a Cardeña, los participantes pudieron disfrutar de una comida final de convivencia, poniendo el broche a una agradable jornada de deporte y naturaleza.

La marcha estuvo presidida por Francisco Javier Álvarez Romero, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cardeña, quien acompañó esta cita cicloturista celebrada en el municipio.

Con esta nueva jornada, el XIII Circuito Provincial de BTT NaturCor 2026 continúa promoviendo la práctica del ciclismo como actividad saludable, recreativa y accesible, al tiempo que contribuye a dar a conocer el patrimonio natural y los caminos rurales de los municipios cordobese